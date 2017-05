Europoslanci schválili zrušenie geoblockingu v online službách

Europoslanci, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 18. mája (TASR) – Dostupnosť predplateného online obsahu naprieč Úniou dnes schválili poslanci Európskeho parlamentu (EP). Ak to odobria aj členské štáty v Rade EÚ, už počas budúceho roka budú mať tieto služby občania k dispozícii v ktoromkoľvek členskom štáte.Europoslanci odhlasovali zrušenie, teda nedostupnosť predplatených online služieb za hranicami domovského štátu. Týka sa to napríklad filmov, seriálov, hudby alebo kníh pri cestovaní do ostatných členských štátov.Nariadenie by malo platiť pri dovolenke, pracovnej ceste alebo študijnom pobyte, ale pri trvalom presťahovaní do iného členského štátu. Poskytovatelia online služieb si budú môcť overiť, či sa predplatitelia ich služieb nepresťahovali. Nové pravidlá sa týkajú len spoplatnených online služieb.Nové nariadenie by malo začať platiť od prvej polovice roku 2018 s retroaktívnym účinkom. Znamená to, že sa bude vzťahovať aj na predplatné, ktoré už existuje. Zákonodarcovia očakávajú, že nariadenie ľudí odradí od online pirátstva a bude ich motivovať, aby si obstarávali hudbu, filmy a knihy legálnym spôsobom.Dohodu na zrušení geoblockingu presadzovalo Slovensko počas vlaňajšieho predsedania Rade EÚ. Bola to jedna z priorít slovenského predsedníctva v oblasti ochrany práv spotrebiteľov spoločne so zrušením roamingových poplatkov, ktoré sa stanú minulosťou v júni.Podľa Európskej únie vysielateľov malo v roku 2016 predplatené služby videa na požiadanie 11 % európskych domácností. Do roku 2020 by sa mal ich počet zdvojnásobiť. Najväčší podiel na tomto trhu má Netflix – 54 %.Nariadenie ešte musí definitívne Rada EÚ. Členské štáty potom budú mať deväť mesiacov na prijatie potrebných opatrení pred začiatkom účinnosti novej legislatívy.