Európska komisia schválila pôžičku 600 miliónov eur pre Ukrajinu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. februára (TASR) - Ukrajina dostane v nasledujúcich týždňoch od Európskej únie pôžičku vo výške 600 miliónov eur. Oznámil to dnes predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker po stretnutí s ukrajinským premiérom Volodymyrom Hrojsmanom v Bruseli.Juncker tiež informoval, že uvoľnenie vízového režimu medzi EÚ a Ukrajinou podľa očakávania vstúpi do platnosti toto leto. Opatrenie umožní bezvízové cestovanie občanov Ukrajiny do EÚ a naopak na obdobie 90 dní.povedal Juncker po stretnutí s Hrojsmanom.dodal šéf EK.Vyplatenie druhej tranže pôžičky EÚ sa oddialilo pre ukrajinský zákaz exportu dreva. Avšak nedávny návrh zákona predložený ukrajinskou vládou v parlamente obsahuje aj zrušenie zákazu vývozu dreva.uviedol Juncker.Predseda EK zároveň vyhlásil, že komisia je mimoriadne znepokojená nedávnym vystupňovaním násilia na východe Ukrajiny.zdôraznil Juncker.