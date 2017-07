Európska liga: Hrnčár cíti šancu ako proti Bergenu

Na snímke tréner A-tímu Ružomberka Norbert Hrnčár Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 28. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok sa z prvého zápasu 3. predkola Európskej ligy UEFA vrátili so vztýčenými hlavami. Domáci Everton bol v Goodison Parku lepším mužstvom, ale nechýbalo veľa, aby bol výsledok pre slovenského zástupcu priaznivejší. Vďaka gólu kapitána Leightona Bainesa zvíťazili "karamelky" 1:0, ale o týždeň bude pod Čebraťom o čo hrať.povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner MFK Norbert Hrnčár. Kormidelník "Ruže" dobre vie, kto je v tomto meraní síl favorit, ale svojmu mužstvu verí. Jeho zverenci sa mužstva z anglickej Premier League nezľakli, mrzieť ich môžu nepremenené šance Jána Masla, ktorého pokus hlavou domáci brankár Maarten Stekelenburg vytlačil na brvno, ale aj Miloša Lačného v 85. minúte.priznal Hrnčár.Šéf ružomberskej lavičky vidí po prvom stretnutí 3. predkola paralelu so zápasmi, ktoré ich posunuli do súbojov proti Evertonu.Zbrane slovenský klub dopredu rozhodne neskladá, okrem samotného postupu má MFK aj ďalšiu motiváciu. "Máme mladé nádejné mužstvo, ktoré takýmito zápasmi rastie," dodal Hrnčár.Tréner Ružomberčanov bol s výsledkom spokojný, rovnako ako aj kouč Evertonu. Tomu však chýbalo viac gólov v sieti MFK.vyhlásil Ronald Koeman.