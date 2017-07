Európska liga: Hrnčár pred duelom s Evertonom: Fandím FC Liverpool

Na archívnej snímke Norbert Hrnčár. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Európska liga UEFA 2017/2018 - 3. predkolo - 1. zápasy (štvrtok 27. júla)



21.05 FC Everton - MFK RUŽOMBEROK /rozhodujú Kabakov - Margaritov, Valkov (Bul.)/



predpokladaná zostava MFK Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Kupec - Takáč, Qose, Kochan - Daniel, Haskič, Gál-Andrezly

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 27. júla (TASR) - Tréner futbalistov MFK Ružomberok Norbert Hrnčár je fanúšik FC Liverpool a preto má ešte väčšiu motiváciu uhrať v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy 2017/18 s jeho mestským rivalom Evertonom dobrý výsledok.Tréner posledného slovenského účastníka v pohárovej Európe to povedal v predvečer duelu na tlačovej konferencii na štadióne Goodison Park.vyhlásil tréner "ruže".Hrnčár si je vedomý sily dnešného súpera. Verí, že Ružomberčanom sa podarí uhrať dobrý výsledok a poškuľuje aj po prekvapení.dodal.Ružomberok si v 1. predkole poradil s Vojvodinou Novi Sad zo Srbska (1:2 v, 2:0 d) a potom vyradil aj nórsky SK Brann Bergen (0:1 d, 2:0 v). Vo štvrtok o 21.05 ho však čaká siedmy tím uplynulej sezóny anglickej Premier League, ktorý v letnom prestupovom termíne investoval do nákupu posíl 100 miliónov eur. Do Goodison Parku sa v lete po trinásťročnom pôsobení v Manchestri United vrátil miláčik miestnych "The Toffees" a 119-násobný reprezentant Albiónu Wayne Rooney, autor 53 gólov v najcennejšom drese.Zápas FC Everton - MFK Ružomberok so začiatkom o 21.05 SELČ, ktorý povedú bulharskí rozhodcovia na čele s hlavným Georgim Kabakovom, odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke.