EURÓPSKA LIGA: Plzeň sa chce revanšovať za LM, Arsenal privíta Kolín

Futbalisti Plzne, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo skupinovej fázy EL 2017/18, štvrtok 14. septembra, 19.00 a 21.05 SELČ:



A-skupina

19.00 FC Villarreal - FK Astana

19.00 Slavia Praha - Maccabi Tel Aviv



B-skupina

19.00 Young Boys Bern - Partizan Belehrad

19.00 Dynamo Kyjev - Skënderbeu Korce



C-skupina

19.00 TSG 1899 Hoffenheim - SC Braga

19.00 Istanbul Basaksehir - Ludogorec Razgrad



D-skupina

19.00 Austria Viedeń - AC Miláno

19.00 HNK Rijeka - AEK Atény



E-skupina

19.00 Atalanta Bergamo - FC Everton

19.00 Apollon Limassol - Olympique Lyon



F-skupina

19.00 FC Zlín - Šerif Tiraspoľ

19.00 FC Kodaň - Lokomotiv Moskva



G-skupina

21.05 FCSB - Viktoria Plzeň

21.05 Hapoel Be'er Ševa - FC Lugano



H-skupina

21.05 CZ Belehrad - BATE Borisov

21.05 Arsenal Londýn - 1. FC Kolín



I-skupina

21.05 Olympique Marseille - Konyaspor

21.05 Vitoria Guimaraes - RB Salzburg



J-skupina

21.05 Zorja Luhansk - Östersunds FK

21.05 Hertha BSC Berlín - Athletic Bilbao



K-skupina

21.05 SV Zulte-Waregem - OGC Nice

21.05 Vitesse Arnhem - Lazio Rím



L-skupina

21.05 Vardar Skopje - Zenit Petrohrad

21.05 Real Sociedad San Sebastian - Rosenborg Trondheim

Bratislava 14. septembra (TASR) - Úvodnými 24 zápasmi odštartuje vo štvrtok skupinová fáza futbalovej Európskej ligy UEFA 2017/18. Český majster Slavia Praha so Slovákmi Miroslavom Stochom, Dušanom Šventom a Jakubom Hromadom v A-skupine privíta Maccabi Tel Aviv. Ďalší český zástupca Viktoria Plzeň s početnou slovenskou légiou sa v G-skupine opäť stretne s rumunským FCSB, ktorý ho vyradil v 3. predkole LM.Koncom júla uhral doma remízu 2:2, no v odvete v Bukurešti prehral 1:4. Teraz opäť nastúpi na horúcej rumunskej pôde.povedal slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský pre oficiálnu klubovú stránku.dodal Hrošovský, ktorý má v Plzni krajanov brankára Matúša Kozáčika a útočníka Mareka Bakoša.Tretí český klub Zlín so slovenským obrancom Róbertom Matejovom musel pred štartom v EL vynechať zo svojho názvu meno sponzora FASTAV a tak sa v druhej najprestížnejšej európskej súťaži predstaví ako FC Zlín.vysvetlil pre idnes.cz generálny sekretár Českej futbalovej asociácie Rudolf Řepka. Zlín v F-skupine privíta Tiraspoľ, moldavský klub pritom môže mať v názve sponzora Šerif, keďže ten s ním spolupracuje už od roku 1997.V druhom zápase rovnakej skupiny si domáci tím FC Kodaň, v ktorom pôsobí ďalší slovenský reprezentant Ján Greguš, zmeria sily s Lokomotivom Moskva.V J-skupine Hertha BSC Berlín nastúpi na domácom trávniku proti Athleticu Bilbao, čo bude jeden zo šlágrov úvodného kola EL. V domácom drese by sa mohli predstaviť aj dvaja slovenskí legionári obranca Peter Pekarík a stredopoliar Ondrej Duda.Sedemnásobný európsky šampión AC Miláno sa v D-skupine predstaví na pôde Austrie Viedeň a bude chcieť úspešne odštartovať cestu za premiérovým titulom v EL. "Rossoneri" chýbali v európskych pohároch v uplynulých troch sezónach.povedal tréner AC Vincenzo Montella.Anglický Everton sa predstaví na pôde Atalanty, ktorá sa vrátila do pohárovej Európy po dlhých 26 rokoch.uviedol obranca Evertonu Leighton Baines pre klubovú stránkuLondýnsky Arsenal privíta v H-skupine 1. FC Kolín. Pre "kanonierov" je to návrat do súťaže po 17 rokoch, počas nich sa vždy predstavili v Lige majstrov. V roku 2000 to dotiahli v EL až do finále, v ktorom prehrali s Galatasarayom Istanbul.Skupinová fáza odštartuje vo štvrtok 14. septembra, vyvrcholí záverečným 6. kolom 7. decembra. Do jarného 16-finále postúpia prvé dva kluby z každej skupiny, tam sa k nim pridá osem tretích zo skupín LM. Finále sa bude hrať 16. mája 2018 v Lyone. Jeho víťaz sa automaticky dostane do LM 2018/2019.