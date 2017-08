EURÓPSKA LIGA: Plzeň v play off proti Larnace, PAOK čaká Östersunds

Futbalisti PAOK-u Solún. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojice play off Európskej ligy 2017/18

/prvé zápasy 17. augusta, odvety 24. augusta/



Škendija Tetovo - AC Miláno

Panathinaikos Atény - Athletic Bilbao

NK Osijek - Austria Videň

Apollon Limassol - FC Midtjylland

Crvena Zvezda Belehrad - FK Krasnodar

FH Hafnarfjördur - Sporting Braga

FC Bruggy - AEK Atény

FC Everton - Hajduk Split

Maritimo Funchal - Dynamo Kyjev

Vittorul - Red Bull Salzburg

Vardar Skopje - Fenerbahce Istanbul

NK Domžale - Olympique Marseille

Partizan Belehrad - FC Videoton Szekesfehervár

Ajax Amsterdam - Rosenborg Trondheim

FC Utrecht - Zenit Petrohrad

SCR Altach - Maccabi Tel Aviv

BATE Borisov - FC Olexandria

Legia Varšava - Šeriff Tiraspoľ

Dinamo Záhreb - Skënderbeu Korçe

Viktoria Plzeň - AEK Larnaca

Ludogorec Razgrad - Sudova

PAOK Solun - Östersunds FK



Kalendár žrebov EL 2017/18:



25. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb šestnásťfinále

23. februára 2018: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



Zápasový kalendár EL 2017/18:



17. augusta: 1. zápasy play off

24. augusta: odvety play off

14. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

28. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

19. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

2. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

23. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

7. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

15. februára 2018: 1. zápasy šestnásťfinále

22. februára: odvety šestnásťfinále

8. marca: 1. zápasy osemfinále

15. marca: odvety osemfinále

5. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

12. apríla: odvety štvrťfinále

26. apríla: 1. zápasy semifinále

3. mája: odvety semifinále

16. mája: finále (Lyon)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 4. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň sa v play off o skupinovú fázu Európskej ligy 2017/18 stretnú s cyperskou Larnacou. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. V kádri Viktorky figuruje kvarteto Slovákov Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský, Jakub Hromada, Marek Bakoš.Grécky PAOK Solún s Robertom Makom nastúpi proti švédskemu tímu Östersunds FK. Turecký Fenerbahce Istanbul s obrancom Martinom Škrtelom čaká macedónsky Vardar Skopje. FC Everton, ktorý v 3. predkole vyradil MFK Ružomberok, bude čeliť chrovátskemu Hajduku Split. Francúzskemu zástupcovi Olympique Marseille s Tomášom Hubočanom bude stáť v ceste slovinský tím NK Domžale. Úvodné súboje play off EL sú na programe 17. augusta, odvety potom 24. augusta.V play off sa o prienik do skupiny pokúsi 44 klubov, 29 víťazov 3. predkola a 15 neúspešných klubov z 3. predkola Ligy majstrov 2017/2018. Z play off do skupín EL postúpi 22 víťazov záverečnej kvalifikačnej fázy, 10 neúspešných klubov z play off LM a 16 priamo nasadených. Finále sa uskučoní v stredu 16. mája na štadióne Gerland vo francúzskom Lyone.