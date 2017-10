EURÓPSKA LIGA: V zápase Zlín - Kodaň sa črtá mikrosúbojov Slovákov

Na snímke vpravo Ján Greguš (FC Kodaň). Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Program 3. kola skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2017/18 (štvrtok 19. októbra):



A-skupina:



17.00 FC Astana - Maccabi Tel Aviv

21.05 Villarreal CF - Slavia Praha



Tabuľka:



1. Slavia Praha 2 1 1 0 2:1 4

2. Villarreal CF 2 1 1 0 3:1 4

3. FC Astana 2 0 1 1 2:4 1

4. Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 0:1 1



B-skupina:



21.05 Skenderbeu Korce - Partizan Belehrad

21.05 Dynamo Kyjev - Young Boys Bern



Tabuľka:



1. Dynamo Kyjev 2 2 0 0 6:3 6

2. Young Boys Bern 2 0 2 0 2:2 2

3. Partizan Belehrad 2 0 1 1 3:4 1

4. Skenderbeu Korce 2 0 1 1 2:4 1



C-skupina:



21.05 TSG 1899 Hoffenheim - Istanbul Basaksehir

21.05 SC Braga - Ludogorec Razgrad



Tabuľka:



1. SC Braga 2 2 0 0 4:2 6

2. Ludogorec Razgrad 2 1 1 0 2:1 4

3. Istanbul Basaksehir 2 0 1 1 1:2 1

4. TSG Hoffenheim 2 0 0 2 2:4 0



D-skupina:



21.05 AC Miláno - AEK Atény

21.05 Austria Viedeň - HNK Rijeka



Tabuľka:



1. AC Miláno 2 2 0 0 8:3 6

2. AEK Atény 2 1 1 0 4:3 4

3. Austria Viedeň 2 0 1 1 3:7 1

4. HNK Rijeka 2 0 0 2 3:5 0



E-skupina:



21.05 FC Everton - Olympique Lyon

21.05 Atalanta Bergamo - Apollon Limassol



Tabuľka:



1. Atalanta Bergamo 2 1 1 0 4:1 4

2. Apollon Limassol 2 0 2 0 3:3 2

3. Olympique Lyon 2 0 2 0 2:2 2

4. FC Everton 2 0 1 1 2:5 1



F-skupina:



21.05 Šeriff Tiraspol - Lokomotiv Moskva

21.05 FC Zlín - FC Kodaň



Tabuľka:



1. Lokomotiv Moskva 2 1 1 0 3:0 4

2. FC Kodaň 2 0 2 0 0:0 2

3. Šeriff Tiraspol 2 0 2 0 0:0 2

4. FC Zlín 2 0 1 1 0:3 1



G-skupina:



19.00 FC Lugano - Viktoria Plzeň

19.00 Hapoel Be'er Ševa - Steaua Bukurešť



Tabuľka:



1. Steaua Bukurešť 2 2 0 0 5:1 6

2. Viktoria Plzeň 2 1 0 1 3:4 3

3. Hapoel Be'er Ševa 2 1 0 1 3:4 3

4. FC Lugano 2 0 0 2 2:4 0



H-skupina:



19.00 BATE Borisov - 1. FC Kolín

19.00 Crvena Zvezda Belehrad - Arsenal Londýn



Tabuľka:



1. Arsenal Londýn 2 2 0 0 7:3 6

2. CZ Belehrad 2 1 1 0 2:1 4

3. BATE Borisov 2 0 1 1 3:5 1

4. 1. FC Kolín 2 0 0 2 1:4 0



I-skupina:



19.00 Konyaspor - FC Salzburg

19.00 Olympique Marseille - Vitoria Guimaraes



Tabuľka:



1. FC Salzburg 2 1 1 0 2:1 4

2. Konyaspor 2 1 0 1 2:2 3

3. Olympique Marseille 2 1 0 1 1:1 3

4. Vitoria Guimaraes 2 0 1 1 2:3 1



J-skupina:



19.00 Östersunds FK - Athletic Bilbao

19.00 Zorja Luhansk - Hertha Berlín



Tabuľka:



1. Östersunds FK 2 2 0 0 3:0 6

2. Zorja Luhansk 2 1 0 1 1:2 3

3. Athletic Bilbao 2 0 1 1 0:1 1

4. Hertha Berlín 2 0 1 1 0:1 1



K-skupina:



19.00 OGC Nice - Lazio Rím

19.00 SV Zulte Waregem - Vitesse Arnhem



Tabuľka:



1. OGC Nice 2 2 0 0 8:1 6

2. Lazio Rím 2 2 0 0 5:2 6

3. Zulte Waregem 2 0 0 2 1:7 0

4. Vitesse Arnhem 2 0 0 2 2:6 0



L-skupina:



19.00 Zenit Petrohrad - Rosenborg Trondheim

19.00 Vardar Skopje - Real Sociedad San Sebastian



Tabuľka:



1. Zenit Petrohrad 2 2 0 0 8:1 6

2. Real Sociedad 2 1 0 1 5:3 3

3. Rosenborg Trondheim 2 1 0 1 3:5 3

4. Vardar Skopje 2 0 0 2 1:8 0

Bratislava 19. októbra (TASR) - Štvrtkový duel F-skupiny Európskej ligy UEFA 2017/18 medzi futbalistami Zlína a Kodane môže zo slovenského pohľadu priniesť zaujímavý hráčsky mikrosúboj. V drese českého zástupcu by sa mohol objaviť obranca Róbert Matejov, súčasťou kádra dánskeho šampióna sú stopér Denis Vavro a stredopoliar Ján Greguš.Kodaň v doterajšom priebehu skupinových bojov získala dva body za bezgólové remízy s Lokomotivom Moskva a Šeriffom Tiraspol. Zlín odštartoval remízou 0:0 s moldavským tímom, v 2. kole prehral na ihrisku Lokomotivu Moskva hladko 0:3. Zápas sa uskutoční v Olomouci, keďže štadión v Zlíne nespĺňa parametre UEFA pre túto fázu súťaže.Viktoria Plzeň valcuje v domácej súťaži, v ktorej má po desiatom kole stopercentnú bilanciu a osembodový náskok pred majstrovskou Slaviou Praha. V 3. kole EL sa mužstvo aj s trojlístkom slovenských legionárov Matúš Kozáčik, Patrik Hrošovský, Marek Bakoš predstaví v Luzerne proti FC Lugano. Viktoria má na konte tri body, švajčiarsky tím nulu.citoval web Viktorie stredopoliara Tomáša Hořavu. Tretí český zástupca Slavia Praha (Miroslav Stoch, Jakub Hromada) cestuje do Španielska, kde ju čaká v súboji dvoch štvorbodových tímov konfrontácia s favoritom A-skupiny Villarrealom.Prekvapujúci je vývoj v J-skupine. So šiestimi bodmi je jej lídrom švédsky Östersund, ktorý v 3. kole privíta Athletic Bilbao. Baskický tím získal jediný bod, rovnako ako aj druhý spolufavorit skupiny Hertha Berlín v kádri s Petrom Pekaríkom a Ondrejom Dudom. Tím z nemeckej metropoly sa predstaví na pôde Zorje Luhansk s nožom na krku, prehra by výrazne skomplikovala jeho postupové ambície.Braga, AC Miláno, Steaua Bukurešť, Arsenal Londýn, Östersund, OGC Nice, Lazio Rím a Zenit Petrohrad sa v prípade víťazstiev výrazne priblížia k postupu do jarného šestnásťfinále. Ide všetko o tímy, ktoré v úvodných dvoch kolách nezaváhali.Skupinová fáza vyvrcholí záverečným šiestym kolom 7. decembra. Do jarného 16-finále postúpia prvé dva kluby z každej skupiny, tam sa k nim pridá osem tretích zo skupín LM. Finále sa bude hrať 16. mája 2018 v Lyone. Jeho víťaz sa automaticky dostane do skupinovej fázy LM 2018/2019.