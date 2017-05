Európske turné skupiny The Beach Boys už začalo Foto: The Beach Boys Foto: The Beach Boys

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (OTS) - Legendárna kalifornská skupina The Beach Boys odštartovala svoje európske turné v majestátnej Rayal Albert Hall v Londýne. Na Slovensko priletia 13. júna 2017 a vystúpia v Incheba Expo Aréne.Do Bratislavy pricestujú spolu so zakladajúcim členom Mikom Lovom a všetci fanúšikovia budú môcť zaspomínať na atmosféru Kalifornie šesťdesiatych rokov, ktorá dodnes evokuje ležérny život na slnkom zaliatych plážach.Nepremeškajte túto hudobnú udalosť. Vstupenky k dispozícii v sieti Ticketportal.Americká rock'n'rollová skupina The Beach Boys sa preslávila bezstarostnými piesňami ako Good Vibration, či Surfin' USA. Skupinu založil Brian Wilson spolu s bratmi Carlom a Dennisom, bratrancom Mike Lovom a kamarátom Al Jardinom. Počas krátkeho obdobia sa kapela stala najpopulárnejšou americkou skupinou a vo svetovom meradle sa s ňou mohli porovnávať jedine The Beatles. Ich silnou stránkou boli úžasné melódie a originálne koncipované harmonické vokály, ktorými sa inšpirovali aj iné skupiny. Postupne sa od textov piesní o surfovaní, rýchlych autách a krásnych dievčatách presunuli do pozície predstaviteľov progresívneho pokroku druhej polovice 60. rokov.Do Bratislavy pricestujú okrem zakladajúcich členov Beach Boys ako je Mike Love (spev) a Bruce Johnston (spev/klávesy) aj tieto známe mená: Jeffrey Foskett (gitara/spev), Brian Eichenburger (basová gitara/spev), Tim Bonhomme (klávesy/spev), Jan Cowsill zo skupiny The Cowsills (bicie/spev) a Scott Totten (gitara/spev).Exkluzívny koncert, ktorý prináša na Slovensko spoločnosť JVS Group sa uskutoční. Vstupenky v sieti Ticketportal Viac info na: https://www.facebook.com/jvsgroupsk/?ref=ts&fref=ts