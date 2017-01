Európski pravicoví populisti sa v januári stretnú V Koblenzi

Líderka Francúzskeho národného frontu Marina Le Penová, archívna snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín/Viedeň 10. januára (TASR) - V nemeckom meste Koblenz sa 21. januára stretnú poprední predstavitelia európskych pravicovo-populistických strán.Na zozname účastníkov je francúzska prezidentská kandidátka a šéfka Národného frontu (FN) Marine Le Penová, predsedníčka Alternatívy pre Nemecko (AfD) Frauke Petryová, Geert Wilders z holandskej Strany slobody (PVV), predseda talianskej Ligy severu Matteo Salvini a generálny tajomník Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Harald Vilimsky.O schôdzke s názvom Sloboda pre Európu informovala podľa agentúry APA v pondelok večer Petryová na Twitteri. Označila ju za súčasť, čím narážala na skutočnosť, že tento rok sa uskutočnia parlamentné, resp. prezidentské voľby v Holandsku, Francúzsku a Nemecku.Wildersova PVV, ktorá presadzuje odchod Holandska z EÚ, voľby naplánované na 15. marca podľa aktuálnych prieskumov vyhrá, ale zrejme sa jej nepodarí zostaviť vládu.Le Penová, bojujúca za, má v máji dobré šance dostať sa do druhého kola volieb hlavy štátu.AfD sa v jesenných voľbách s určitosťou podarí dostať do Spolkového snemu. V nemeckom parlamente sa tak prvýkrát od druhej svetovej vojny ocitne pravicovo-populistická strana.Hoci v Taliansku sa súčasné volebné obdobie končí až na jar 2018, väčšina strán volá po predčasných voľbách. Podľa prieskumov má najväčšiu podporu protieurópske Hnutie piatich hviezd, no aj Liga severu by si v porovnaní s rokom 2013 výrazne polepšila.