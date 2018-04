Európsky imunizačný týždeň akcentuje právo i zodpovednosť jednotlivca

Ilustračné foto Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Kodaň 23. apríla (TASR) - Slovensko sa aj v roku 2018 zapojí do Európskeho imunizačného týždňa (European Immunization Week, EIW), a to v dňoch 23. - 29. apríla. Informujú o tom regionálne úrady verejného zdravotníctva SR na svojich webových stránkach. Heslo kampane v tomto roku znie:Európsky imunizačný týždeň tvorí súčasť Svetového imunizačného týždňa. Koná sa každý rok v apríli pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o význame očkovania pre zdravie celej populácie.Zavedenie a uplatňovanie imunizačných programov v posledných 30 rokoch viedlo kuviedol portál ruvzsk.sk a zdôraznil, že vďaka plošnému očkovaniu proti detskej obrne (poliomyelitída) bol Európsky región WHO v roku 2002 certifikovaný ako polio-free.Ten istý zdroj ďalej konštatuje, že prípady osýpok v európskom regióne boli od roku 2007 znížené o vyše 90 percent. Európsky región vykazuje síce naďalej celkovo vysokú detskú preočkovanosť a približuje sa tak k cieľom Európskeho akčného plánu pre očkovanie, vrátane eliminácie osýpok a ružienky na európskom kontinente, je však potrebné pokračovať a urobiť viac, zdôraznil portál. Napríklad z 10,7 milióna novorodencov narodených každý rok na území európskeho regiónu nedostane do jedného roku života základné tri dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu takmer 650.000 detí. V roku 2016 nedostalo každé 15. dieťa narodené v európskom regióne svoju prvú očkovaciu látku proti osýpkam. Takéto medzery vo vakcinačnom pokrytí viedli následne k tomu, že sa v regióne objavili epidémie ochorení.uviedol portál ruvzsk.sk.Prvýkrát sa EIW konal v roku 2005.Svetový týždeň očkovania, ktorý pripadá na posledný aprílový týždeň, zdôrazňuje nevyhnutnosť konať spoločne, aby každý jedinec bol chránený pred chorobami preventívnym očkovaním. V roku 2018 podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripadol Svetový týždeň očkovania na 24. - 30. apríla a jeho témou je: Spoločne chránení.