Európsky súd pre ľudské práva priznal odškodné slovenskému teroristovi

Košičan Ladislav Kuc (na snímke uprostred), archívne foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 26. júla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) dal v utorok za pravdu Ladislavovi Kucovi, ktorý je považovaný za prvého slovenského teroristu, a priznal mu odškodné vo výške niekoľko tisíc eur. Vyplýva to z rozhodnutia súdu zverejneného na internetovej stránke ESĽP.Na základe rozhodnutia súdu v Štrasburgu je Slovenská republika povinná zaplatiť Kucovi odškodné vo výške 6500 nemajetkovú ujmu a ďalších 9000 eur ako kompenzáciu jeho výdavkov a nákladov spojených so súdnym konaním. Odškodné musí byť Kucovi vyplatené do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.Kuc, ktorý sa pokladá za, bol uznaný za vinného z viacerých trestných činov vrátane teroristického útoku, ku ktorému došlo podvečer 28. decembra 2011 na Ulici protifašistických bojovníkov v Košiciach, kde vybuchla podomácky vyrobená bomba uložená v odpadkovom koši. Výbuch zhodou okolností nikoho nezranil a spôsobil len materiálne škody.Za svoje činy bol Kuc pôvodne odsúdený na 25 rokov väzenia. Proti rozsudku sa na súdoch rôzneho stupňa viackrát odvolal, pričom trestné konanie v jeho prípade stále nie je právoplatne ukončené. Počas celého konania je Kuc vo väzbe, ktorá mu bola viackrát predĺžená.