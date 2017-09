SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Česká speváčka Ewa Farna sa vydala za svojho priateľa Martina Chobota, ktorý je jej gitaristom. Informuje o tom český spravodajský portál iDNES.cz s tým, že dvojica spolu chodila štyri roky, no poznajú sa omnoho dlhšie."Drahí fanúšikovia, ani neviete, aká som šťastná, že vás o tom môžem informovať sama, svojimi slovami. Keď veľmi chcete, ide to aj vo svete šoubiznisu, alebo máme jednoducho šťastie na ľudí, ktorým dôverujeme a oni tú dôveru nesklamali... Pred pár dňami sme sa s mojím Martinom vzali a prežili sme najkrajší deň nášho života. Po štyroch rokoch vzťahu a deväťročnom priateľstve v kapele. Čo dodať. Milujte sa,“ napísala 24-ročná speváčka na sociálnej sieti Facebook k spoločnej fotografii s 28-ročným novomanželom.Česká speváčka poľského pôvodu Ewa Farna sa presadila už ako 13-ročná hitom Měls mě vůbec rád a medzi jej ďalšie úspešné piesne patria La la laj, Jaký to je či Toužím. Na konte má albumy Měls mě vůbec rád (2006), Ticho (2007), Sam na sam (2007), Blíž ke hvězdám (2008), Virtuální (2009), Cicho (2009), EWAkuacja (2010), (W)INNA? (2013), Leporelo (2014), Inna (2015).style="text-decoration: underline">Ewa Farna sa vydala za gitaristu Martina Chobota © SITA Všetky práva vyhradené.