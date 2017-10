Exbiatlonistku Janu Daubnerovú zvolili do komisie športovcov EOV

Slovenská biatlonistka Jana Daunerová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monte Carlo 20. októbra (TASR) - Slovensko má od piatka 20. októbra zastúpenie v komisii športovcov Európskych olympijských výborov (EOV) vďaka bývalej biatlonistke Jane Daubnerovej. Zvolili ju počas 9. európskeho fóra športovcov a 5. zhromaždenia európskych športovcov v Monte Carle.Daubnerová sa zúčastnila na troch zimných olympijských hrách pod dievčenským priezviskom Gereková. Zástupcovia európskych športovcov v Monte Carle zvolili na obdobie štyroch rokov do komisie športovcov EOV šesť predstaviteľov letných a dvoch predstaviteľov zimných športov.Za zimné športy sa do nej okrem Daubnerovej dostal nórsky bežec na lyžiach Eldar Rönning, za letné športy atléti Gerd Kanter (Estónsko), Balázs Baji (Maďarsko) a Gunta Latisevová-Cudareová (Lotyšsko), pozemný hokejista David Harte (Írsko), skokanka do vody Tania Cagnottová (Taliansko) a basketbalistka Nevriye Yilmazová (Turecko). Exekutíva EOV donominuje ďalších dvoch členov spomedzi nezvolených kandidátov. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského olympijského výboru (SOV).