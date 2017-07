Exhumovali pozostatky maliara Salvadora Dalího

Salvador Dalí Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Figueres 21. júla (TASR) - Telesné pozostatky španielskeho surrealistického maliara a sochára Salvadora Dalího exhumovali vo štvrtok v meste Figueres na severe Španielska. Dôvodom bolo rozhodnutie justície so zámerom vyriešiť súdny spor o určenie otcovstva z iniciatívy údajnej Dalího dcéry Pilar Abel Martínezovej (61).Dalího rakvu otvorili po tom, ako ju vytiahli k krypty, v ktorej bola 27 rokov. Experti úspešne odobrali biologické vzorky, ktoré by mohli rozhodnúť o tom, či je Martinézová naozaj maliarovou dcérou. Iba piati ľudia - sudca, traja forenzní experti a technik - sa podieľali na tomto procese, aby sa znížilo riziko kontaminácie vzorky DNA.Katalánsky súd nespresnil, z ktorej časti tela vzorky odobrali. Úrady pred časom uviedli, že experti sa pokúsia odobrať štyri zuby, niekoľko nechtov a dreň z dlhej kosti. Vzorky pošlú do laboratória v Madride, kde ich budú analyzovať podľa očakávania celé týždne.Právnik Abel Martínezovej uviedol, že je "nervózna a plná nádeje", keďže po teste DNA by sa mala na 99 percent dozvedieť pravdu. "Tieto testy budú pre ňu úľavou, pretože všetky pochybnosti pominú," povedal Enrique Blanquez novinárom.Salvador Dalí zomrel v roku 1989 ako 85-ročný na zlyhanie srdca. Pochovaný je vo svojom rodisku, meste Figueres, pričom miestom jeho posledného odpočinku je Divadelné múzeum Salvadora Dalího (Teatre-Museu Dalí), ktoré sám vytvoril v budove bývalého mestského divadla zničeného požiarom počas občianskej vojny.Matka Pilar Martínezovej pracovala v domácnosti Dalího priateľov ako služobná a mala so slávnym umelcom v roku 1955 tajný románik. Potom sa presťahovala do iného mesta a už tehotná sa vydala za iného muža. V čase tejto ľúbostnej aféry bol Dalí ženatý so svojou ruskou múzou Galou, bývalou manželkou francúzskeho básnika Paula Éluarda. Manželský pár bol bezdetný.Matka Martínezovej údajne viac ráz povedala, že jej otcom je Dalí, pričom niekoľkokrát tak urobila aj v prítomnosti ďalších ľudí.Martínezová, ktorá je vykladačkou tarotových kariet, podľa vyjadrenia sudcu absolvovala v roku 2007 dva testy na určenie otcovstva, avšak výsledky nedostala. Ak by sa potvrdilo, že je Dalího dcérou, mohla by si robiť nárok na časť umelcovho majetku, ktorý on za života odkázal španielskemu štátu.Sudca vydal nariadenie na exhumáciu koncom júna a zdôvodnil ho tým, že neexistujú žiadne biologické stopy alebo osobné predmety po Dalím, ktoré by sa mohli použiť na test otcovstva.