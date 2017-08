Exprezident SZĽH Igor Nemeček je v IIHF už 14 rokov

Igor Nemeček Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Dlhoročný slovenský funkcionár, bývalý generálny sekretár i prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Nemeček sa presadil aj v medzinárodných štruktúrach. Od roku 2003 až doteraz pôsobí na viacerých postoch v Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF) a štyri roky bol aj členom jej exekutívy. To sa mu podarilo iba ako druhému Slovákovi.Nemeček sa dostal do strešnej organizácie svetového hokeja v roku 2003, keď ho vedenie zvolilo do juniorskej komisie (Youth & Junior Development Committee). Neskôr presedlal do komisie, ktorá má za úlohu organizáciu a prípravu turnajov (Event & Evaluation Committee) a od roku 2012 do roku 2016 pôsobil v exekutíve - Rade IIHF. Počas tohto obdobia bol zároveň aj šéf tejto komisie.uviedol Nemeček v rozhovore pre TASR.Päťdesiatpäťročný funkcionár sa vo voľbách v roku 2016 uchádzal o ďalšie štvorročné pôsobenie v Rade, no tesne neuspel.uviedol.Menší počet slovenských funkcionárov v najvyššej hokejovej organizácii ho trochu mrzí. "Hlavnou náplňou jeho komisie je posudzovať pripravenosť kandidátov na organizovanie hlavnej kategórie majstrovstiev sveta.Od posledných volieb v roku 2016 má komisia na starosti už aj šampionáty I. divízie. Medzi nimi a "áčkovými" je hlavný rozdiel v čase na prípravu.vysvetlil.Nemeček zároveň každoročne šéfuje aspoň dvom šampionátom.uviedol.V uplynulých rokoch prišlo vo viacerých globálnych športových organizáciách k množstvu škandálov. Obrovské problémy s korupciou má Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), v Medzinárodnej asociácii atletických federácií (IAAF) zase kryli čelní predstavitelia dopingové prehrešky. IIHF sa podobné škandály vyhýbajú.Okrem pozitív vidí vo fungovaní organizácie aj priestor na zlepšenie, respektíve na zefektívnenie jej fungovania.povedal.Členovia IIHF budú o dva roky čeliť zaujímavej situácii, s ktorou sa už dlho nestretli. Po 26 rokoch totiž už vo voľbách na prezidenta nebude kandidovať Fasel. Zatiaľ nikto neprejavil záujem uchádzať sa o jeho post.Slovensko bude o dva roky opäť hostiť majstrovstvá sveta najvyššej kategórie. Tie sa pod Tatry vrátia po ôsmich rokoch. K veľkému diplomatickému úspechu viedli menšie, čiastkové.dodal.