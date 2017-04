Exprezidenta Busha staršieho po dvoch týždňoch prepustili z nemocnice

Na archívnej snímke z apríla 2016 George H.W. Bush. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. apríla (TASR) - Bývalého amerického prezidenta Georgea H.W. Busha prepustili dnes z nemocnice v texaskom Houstone, kde sa od 14. apríla liečil z mierneho zápalu pľúc a chronickej bronchitídy.uviedol Bushov hovorca Jim McGrath, ktorého citovala agentúra AP.Devätdesiatdvaročného exprezidenta previezli do Houstonskej metodistickej nemocnice v dôsledku pretrvávajúceho kašľa. Lekári mu diagnostikovali mierny zápal pľúc, ktorý sa v priebehu niekoľkých dní podarilo preliečiť.Hospitalizáciu museli predĺžiť z dôvodu chronickej bronchitídy, na ktorú sa bude liečiť aj po prepustení do domáceho ošetrenia. V súčasnosti sa Bush starší spolu s 91-ročnou manželkou Barbarou zdržiava vo svojom dome v Houstone, kde zvyčajne trávia zimné mesiace.Na leto sa zvykne presúvať do svojho sídla v Kennebunkporte v štáte Maine. Podľa Hovorcu McGratha exprezidentova chronická bronchitída zrejme neohrozí jeho plány na odchod do letnej rezidencie.Busha, 41. prezidenta USA, ošetrovali v Houstonskej metodistickej nemocnici pre zápal pľúc už v januári.George H. W. Bush bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989-1993. V súčasnosti je najstarším žijúcim bývalým prezidentom USA. Bushovci sú rodičmi neskoršieho amerického prezidenta Georgea W. Busha (2001-2009).