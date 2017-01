F. Fillon: Asad je manipulátor, nestojím o jeho podporu

Francois Fillon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Brusel 11. januára (TASR) – Francúzsky prezidentský kandidát Francois Fillon nestojí o podporu Bašara Asada, ktorého považuje za manipulátora. Ohradil sa tak voči vyjadreniu Asada, ktorý v nedávnom rozhovore pre francúzske médiá ocenil Fillonove názory na konflikt v Sýrii.uviedol dnes Fillon pre francúzske televízie BFMTV a RMC.Asad okrem iného ocenil dôraz Fillona na boj terorizmu a nezasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov. Podľa Fillona však toto vyjadrenie nebolo bez postranných úmyslov.uviedol prezidentský kandidát francúzskej pravice.Fillon počas kampane povedal, že je za dialóg so všetkými aktérmi konfliktu v Sýrii vrátane Asada a Ruska. Navrhuje obnovenie diplomatického zastúpenia Francúzska v Sýrii, aby opäť vznikol priamy komunikačný kanál s Damaskom. Francúzsko zatvorilo svoje tamojšie veľvyslanectvo v roku 2012.Práve tieto vyhlásenia Asadovi imponovali a pre francúzsky denník Le Monde ho citoval:Rozhovor vznikol počas návštevy troch francúzskych poslancov v Damasku, ktorí so sebou priviedli aj novinárov.komentoval Fillon. Televízia BFMTV pripomenula, dvaja z nich sú z radov republikánskej strany, do ktorej patrí aj Fillon. Navyše republikánsky zákonodarca Thierry Mariani sa s Asadom stretol už po tretíkrát za uplynulého jeden a pol roka.