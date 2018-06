F1: Hamilton triumfoval na VC Francúzska a vrátil sa na čelo seriálu

Lewis Hamilton sa teší z víťazstva na VC Francúzska, 24. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Le Castellet 24. júna (TASR) - Brit Lewis Hamilton z tímu Mercedes triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Francúzska formuly 1. Na okruhu Paul Ricard v Le Castellet vyhral pred Holanďanom Maxom Verstappenom na Red Bulle a vrátil sa pred Nemca Sebastiana Vettela (Ferrari) na čelo celkového poradia seriálu. Tretiu priečku obsadil Kimi Räikkönen na Ferrari. Vettel skončil až piaty, keď mal už v prvom kole kolíziu s Valtterim Bottasom.Už prvé zákruty po štarte zamiešali poradím. Hamilton si po pole position udržal pozíciu lídra, Vettel sa ale po rýchlom štarte z tretej priečky snažil predrať cez druhého Bottasa a zozadu do neho narazil. Obaja museli zamieriť do boxov, Vettel za spôsobenie kolízie dostal navyše päťsekundovú penalizáciu. Po nehode v prvom kole vypadli aj domáci jazdci Esteban Ocon a Pierre Gasly. Na trať hneď vyšlo safety car, Vettel s Bottasom sa zaradili na koniec poľa pretekárov.Po reštarte v šiestom kole si Hamilton držal prvú priečku. Za ním jazdil Verstappen na Red Bulle a v deviatom sa na tretiu pozíciu zaradil jeho tímový kolega Daniel Ricciardo. Vettel sa zozadu postupne posúval vpred a v 11. kole sa už cez Nica Hülkenberga dostal na koniec elitnej desiatky. O tri kolá neskôr už bol nemecký pilot na ôsmom mieste, Bottas sa držal na jedenástej priečke.Hamilton si postupne budoval výraznejší náskok pred Verstappenom, ten narástol na viac ako päť sekúnd. Za nimi sa naďalej držal Ricciardo, štvrtý bol Kimi Räikkönen na Ferrari. Stíhacia jazda vyšvihla Vettela v 20. kole už na piate miesto pred Carlosa Sainza. Verstappen išiel o šesť kôl neskôr do boxov a vrátil sa na trať tesne pred Vettela. Hamilton na trati jasne dominoval a jeho náskok pred prenasledovateľmi bol už výrazne cez desať sekúnd, po 30. kole narástol dokonca už na 20 sekúnd, ale ešte mu chýbala zastávka v boxoch. Tú absolvoval v 33. kole, a hoci na chvíľu prepustil post lídra Räikkönenovi, ten sa po prezutí zaradil až za neho.Vettel sa prepracoval medzi najlepších, ale na trati potom spomalil. Dostal sa pred neho Ricciardo, v 39. kole aj Räikkönen. Musel preto opäť do boxov a vrátil sa na piatej priečke. Technické problémy brzdili aj Bottasa, ten sa tak motal na konci prvej desiatky. Hamilton na čele kontroloval svoj pohodlný náskok pred Verstappenom, rýchly Räikkönen sa dral dopredu a v 47. kole sa pred Ricciarda dostal na tretie miesto. V závere sa už poradie nemenilo, len Carlos Sainz na Renaulte sa po problémoch s motorom prepadol zo šiestej priečky nižšie. Na lichotivom šiestom mieste napokon skončil Kevin Magnussen (Haas).