Fashion Revolution oslavuje jubilejné piate výročie

Hnutie Fashion Revolution sa zaoberá témou „nečistého“ a netransparentného módneho priemyslu vo viac ako 100 krajinách sveta. Okrem mnohých znepokojivých faktorov stojí za jeho vznikom nešťastie, ktoré sa stalo pri páde textilnej výrobnej budovy Rhana Plaza v Bangladéši, 24. apríla 2013. Tragédia si vyžiadala 1 138 obetí a stovky zranených. S cieľom zabrániť podobným udalostiam si ľudia každý rok pripomínajú pamiatku zosnulých počas Fashion Revolution Weeku, ktorý tento rok štartuje v pondelok 23. apríla a potrvá do nedele 29. apríla. Hlavným posolstvom kampane je prispieť k systematickým reformám v módnom priemysle, ktoré doň vnesú väčšiu transparentnosť, etickosť a udržateľnosť naprieč celým hodnotovým reťazcom. Stačí sa pritom opýtať jednoduchú otázku: „Kto vyrobil naše oblečenie?“. Fashion Revolution tak vyvoláva dialóg medzi výrobcami, farmármi, odevnými továrňami a spotrebiteľmi, aby spoločne hľadali riešenia proti neetickým podmienkam masovej výroby, novodobému otroctvu, chudobe a znečisťovaniu životného prostredia.V poradí štvrtý Fashion Revolution Week na Slovensku otvorí mnohé inovatívne témy, ktoré si získavajú stále viac priaznivcov. Počas celého týždňa sa prostredníctvom diskusií, prednášok, workshopov, dizajnérskych showroomov, módnej prehliadky a iných sprievodných aktivít ľudia dozvedia viac o konceptoch akými sú slow fashion, zero waste, recyklácia, upcyklácia, greenwash a ďalšie alternatívy k rýchlej móde.Pozvanie do Fashion Revolution Talkuprijali moderátordizajnérkazo slow fashion značkyzakladateľ značkyz firmyprinesie Bratislavčanom pohľad naProjekt je realizovaný v spoluprácii s firmou SK-Tex.sa záujemcovia môžu tešiť na diskusiu vedenú koordinátorkou projektu, dizajnérkouktorá sa uskutoční vEtickosť v módnom priemysle, inovácie v dizajne, kolektívne dedičstvo, edukáciu zákazníka o produkte a copyright bude rozoberať spoločne so zástupcami značieka právničkami„Som nesmierne rada, že počas Fashion Revolution Weeku môžeme priniesť aj iný pohľad na módu a priblížiť ľuďom, aký dopad na spoločnosť a životné prostredie má fast fashion a aké jednoduché je proti tomu bojovať. Alternatív ako žiť ekologickejšie je veľmi veľa, stačí sa v tejto oblasti vzdeľávať a prirodzene si ich osvojiť,“ hovorí koordinátorka Fashion Revolution na Slovensku, dizajnérka Martina Mareková Kuipers.dostanú priestor mladé tvorkyne značiekktoré si posvietia na fashion revolution pojmy slow fashion, zero waste, recyklácia, upcyklácia, greenwash a iné. Prednáška sa uskutoční vFashion Revolution Week tento rok zavíta aj do Považskej Bystrice, Bánskej Štiavnice, Popradu a Košíc. Organizátori si pripravili priemietanie filmov pod hlavičkou Ekotopfilmu, prezentácie udržateľných značiek, dizajnérske showroomy, clothing swap – výmenu oblečenia a zaujímavé workshopy.Istým predvojom Fashion Revolution Weeku bude premiérový ročníkktorý sa uskutoční v„Štvordňový filmový maratón sa bude venovať aj témam z oblasti udržateľnej módy a recyklácie. Divákom ponúkneme filmy Slowing Down Fast Fashion a Out of Fashion,“ uviedla manažérka Fashion LIVE! Zora Husarčíková.Počas Fashion Revolution Weeku budú sociálnym sieťam dominovať hashtagyStačí sa odfotiť v obľúbenom kúsku a demonštrovať, že netreba mať plné skrine zbytočných a lacných vecí.