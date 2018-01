Fašiangové bursovanie robia v Španej Doline folkloristi z iných obcí

Fašiangový sprievod bursovníkov starobylou baníckou dedinou 28. januára 2018 prilákal na námestie do Španej Doliny v okrese Banská Bystrica okolo 200 ľudí. Niektorí z nich sa pridali k folklórnemu súboru Poničan z Poník, ktorý v maskách, so spevom a tancom obchádzal tamojšie domy. Foto: TASR/Jozef Poliak Fašiangový sprievod bursovníkov starobylou baníckou dedinou 28. januára 2018 prilákal na námestie do Španej Doliny v okrese Banská Bystrica okolo 200 ľudí. Niektorí z nich sa pridali k folklórnemu súboru Poničan z Poník, ktorý v maskách, so spevom a tancom obchádzal tamojšie domy. Foto: TASR/Jozef Poliak

Špania Dolina 28. januára (TASR) - Fašiangový sprievod bursovníkov starobylou baníckou dedinou v nedeľu prilákal na námestie do Španej Doliny v okrese Banská Bystrica okolo 200 ľudí. Niektorí z nich sa pridali k folklórnemu súboru Poničan z Poník, ktorý v maskách, so spevom a tancom obchádzal tamojšie domy."Fašiangový sprievod obcou mal u nás kedysi tradíciu. Neskôr sa od neho upustilo a opäť sme ho obnovili pred piatimi rokmi," povedala TASR pracovníčka obecného úradu Anna Šlauková.Keďže Špania Dolina má vlastných obyvateľov málo, organizátori z úradu a občianskeho združenia Zvyky a tradície si každoročne volajú niektorý folklórny súbor, ktorý do obce prinesie vlastné predstavy o fašiangových zvykoch a pôstnom čase."Folkloristi chodia od domu k domu, domácim povinšujú a povykrúcajú ich. Ľudia im za to dajú výslužku a všetci si spolu zaspievajú," priblížila podujatie Šlauková.Nakoniec sa domáci a hostia stretli na námestí, kde bolo pripravené občerstvenie a pravé špaňodolinské pampúchy.