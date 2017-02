Fašiangy boli v minulosti i obdobím svadieb, konali sa v strede týždňa

Fašiangový karnevalový sprievod v maskách, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. februára (TASR) – Fašiangy boli na Slovensku v minulosti i obdobím, keď sa konalo najviac svadieb. Najmä na dedinách bolo v prvej polovici 20. storočia zvykom, že sa sobášne obrady konali v strede týždňa.Historička a etnologička Katarína Nádaská tento fenomén vysvetlila tým, že roľníci a gazdovia, žijúci na dedine, nechodili v zime denne do práce.uviedla.dodala.Svadby počas týždňa, najmä v stredu, boli tradíciou pred a tiež krátko po druhej svetovej vojne počas fašiangov aj v bratislavskom Lamači.zaspomínal jeden z lamačských rodákov Rudolf Brutenič. "Predtým sa svadobčania stretli v dome, kde sa konala slávnosť, odtiaľ sa vydali do kostola. Pred ním hrala dychovka a či bol sneh, alebo nie, tancovalo sa," priblížil lamačské zvyky.Na menších svadbách sa podľa jeho slov schádzalo 30 hostí, na tých väčších sa veselilo aj 150 svadobčanov.dodal so smiechom pamätník z Lamača, dnešnej mestskej časti Bratislavy, ktorá bola do roku 1961 samostatnou obcou.