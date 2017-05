FBI sa zaujíma o Trumpovho zaťa pre vyšetrovanie ruskej stopy

Na archívnej snímke americká prezident Donald Trump a jeho zať Jared Kushner. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. mája (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa zaujíma o Jareda Kushnera, zaťa prezidenta USA Donalda Trumpa, v súvislosti s údajným zasahovaním Ruska do vlaňajších prezidentských volieb. Oznámila to dnes agentúra DPA s odvolaním sa na správy amerických médií.Vyšetrovatelia preverujúci takzvanú ruskú stopu sa domnievajú, že Kushner môže v tomto smere disponovať závažnými a pre celý prípad kľúčovými informáciami.Manžel Trumpovej dcéry Ivanky a jeden z prezidentových najbližších poradcov nepatrí medzi podozrivých. V súvislosti s jeho osobou sa však vyšetrovanie dostáva do okruhu Trumpovej rodiny a predstaviteľov Bieleho domu.Podľa nemenovaných zdrojov blízkych vyšetrovaniu sa FBI zaujíma o Kushnera v súvislosti so sériou jeho vlaňajších stretnutí a kontaktov s ruskými predstaviteľmi. Kushner mal okrem iného absolvovať schôdzky s ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom a s istým ruským bankárom.Kushner už prostredníctvom svojho právnika vyjadril pripravenosť spolupracovať s vyšetrovateľmi FBI. Už predtým uviedol, že je ochotný v tejto spojitosti vypovedať aj pred americkými kongresmanmi, ak ho o to požiadajú.V rámci vyšetrovania údajného ovplyvňovania amerických prezidentských volieb Ruskom sa zatiaľ podozrenia sústreďujú okolo bývalých Trumpových spolupracovníkov Paula Manaforta a Michaela Flynna.