FED CUP: Kužmová získala cenný bod, skóre s Bieloruskom je vyrovnané

Na snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová v druhom zápase dvojhry s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou v barážovom stretnutí o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie Bielorusko - Slovensko v tenise žien v bieloruskom Minsku 21. apríla 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

baráž o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie:



Bielorusko - SLOVENSKO 1:1 po prvom dni



Aleksandra Sasnovičová - Jana Čepelová 7:6 (6), 7:5 '



'Arina Sobolenková - Viktória Kužmová 2:6, 6:2, 6:7 (5)

Minsk 20. apríla (TASR) - Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s domácim Bieloruskom 1:1. O dôležitý vyrovnávajúci bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa na harde v Minsku zaslúžila slovenská dvojka Viktória Kužmová, ktorá po výbornom bojovnom výkone zdolala bieloruskú jednotku Arinu Sobolenkovú 6:2, 2:6, 7:6 (5). V tajbrejku tretieho setu otočila z 3:5.Kužmová predvádzala v prvom sete skvelý tenis. Od stavu 1:2 získala proti finalistke minulotýždňového antukového turnaja vo švajčiarskom Lugane päť hier za sebou a úvodné dejstvo sa stalo jasne jej korisťou. Kužmová hrala rýchlo a agresívne, výborne returnovala, jej údery mali správnu dĺžku. V druhom dejstve Sobolenková začala viac riskovať a udierať do loptičiek hneď po odskoku, čo na súperku platilo.Vďaka brejku vo štvrtom geme odskočila Kužmovej na 4:1 a vynútila si tretí set. V jeho úvode viedla Sobolenková 2:0 a 40:15, no Kužmová vyrovnala na 2:2 a za stavu 4:4 mala k dispozícii tri brejkbaly. Nevyužila ich však a tak o všetkom musel rozhodnúť tajbrejk. V ňom prehrávala Kužmová 3:5, no potom získala štyri body za sebou a pripísala si na konto cenný skalp.