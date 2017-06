Federer odštartuje rok 2018 na Hopmanovom pohári v Perthe

Švajčiarsky tenista Roger Federer Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Perth 27. júna (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer odštartuje rok 2018 na Hopmanovom pohári v austrálskom Perthe. Na neoficiálnych MS miešaných družstiev sa opäť predstaví po boku Belindy Bencicovej. Oznámili to organizátori tradičného podujatia.Federer s Bencicovou hrali spolu aj v tohtoročnej edícii Hopmanovho pohára. "Bola to pre mňa perfektná súčasť prípravy na Australian Open, kde sa mi podarilo získať prvý grandslamový titul od Wimbledonu 2012. Do Melbourne som prišiel v dobrom rozpoložení, čo sa odzrkadlilo na mojej hre i výsledkoch," citovala slová 18-násobného grandslamového šampióna agentúra AP.