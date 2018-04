Fehérváry vníma záujem skautov NHL, v Poprade mu ožili spomienky

Na snímke Martin Fehérváry. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Poprad 19. apríla (TASR) - V apríli 2017 bol hokejový obranca Martin Fehérváry jedným z lídrov slovenskejna MS v Poprade, o rok neskôr na rovnakom mieste bojuje o účasť na seniorskom šampionáte. Hoci v ňom ožili príjemné spomienky, viac už pozerá do budúcna. Po úspešnej sezóne vo Švédsku má pred draftom NHL pozitívne indície o záujme klubov.Feherváry bol v roku 2017 kapitán SR "18" a so svojimi spoluhráčmi si získali priazeň popradských divákov. Na svetovom šampionáte svojej kategórie predvádzali bojovné výkony a po všetkých zápasoch, aj tých prehratých, ich diváci odmieňali potleskom. Príjemných zážitkov na vlaňajší turnaj bolo viac, kapitánovi tímu sa viaceré vynorili pri príchode na miesto činu.Najmladší člen reprezentačného tímu pripravujúceho sa na zápasy Euro Hockey Challenge proti Lotyšsku zaujal v nedávnych zápasoch proti Nemecku. Pri víťazstvách 2:1 sn a 4:1 sa snažil využiť priestor na ľade, ktorý mal väčší než predtým proti Švédom.poznamenal Fehérváry.Za sebou má prvú kompletnú sezónu v seniorskom švédskom tíme IK Oskarshamn, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži.Výkonmi si vypýtal zmluvu v elitnej švédskej súťaži SHL a kariérny progres by rád potvrdil účasťou na svojom prvom seniorskom šampionáte.netají.Od budúcej sezóny bude pravdepodobne pôsobiť v najvyššej švédskej súťaži v tíme HV 71. Momentálne sa však tak ďaleko nepozerá, sústredí sa na najbližšie výzvy, ktorými sú MS v Dánsku a júnový draft NHLdodal.