Fenomenálny Lionel Messi dnes oslavuje 30. narodeniny

Hráč FC Barcelona Lionel Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rosario 24. júna (TASR) - Argentínsky futbalový reprezentant a líder španielskeho klubu FC Barcelona Lionel Messi dnes oslavuje 30. narodeniny.Už v tomto veku Messi hrá futbal spôsobom, ktorý ponúka odpoveď na otázku, prečo ľudia na celom svete milujú tento šport. Dalo by sa povedať, že Messi v najvyššej španielskej súťaži či v Lige majstrov neodohral zápas, v ktorom by nepredviedol niečo, čo ho právom radí medzi géniov zelených trávnikov.Držiteľ piatich Zlatých lôpt (2009, 2010, 2011, 2012, 2015), prestížneho ocenenia magazínu France Football a Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktoré sa každoročne udeľuje najlepšiemu hráčovi uplynulej sezóny, pôsobil aj napriek úspechom a celosvetovej popularite skromných dojmom. Akoby mu ku šťastiu stačila len lopta a futbalový trávnik. Ani jeho partnerka, s ktorou 30. júna tohto roku uzavrie manželstvo, nie je známa modelka či celebrita, ale láska z detstva Antonella Roccuzzová. Spoločne vychovávajú dvoch synov Thiaga a Matea.Aj preto verejnosť prekvapila informácia o obvinení Messiho z daňových únikov, za ktoré mu španielsky Najvyšší súd 24. mája 2017 potvrdil trest 21 mesiacov väzenia. Argentínsky reprezentant však za mreže ísť nemusí, lebo podľa španielskych zákonov si môžu odsúdení za nenásilné trestné činy s dosiaľ čistým registrom odpykať tresty kratšie než dva roky podmienečne a na slobode. Messi však musí zaplatiť "mastnú" pokutu.Lionel Messi, celým menom Lionel Andrés Messi Cuccittini, sa narodil 24. júna 1987 v argentínskom meste Rosario. Už od malička pútal pozornosť veľkým futbalovým talentom. Ako päťročný hrával za žiacky tím FC Grandoli v rodnom Rosariu. Krátko na to sa presunul do presláveného žiackeho družstva Newell’s Old Boys. V tíme si pre svoju malú postavu, rýchlosť, kľučky a nepredvídateľné riešenia situácií vyslúžil prezývku "La Pulga" (Blcha).Z Newell’s Old Boys mali jeho futbalové kroky smerovať do slávneho klubu River Plate v Buenos Aires. Neprešiel však zdravotnými testami. Diagnostikovali mu poruchu rastového hormónu. Lekári mu predpovedali, že nedosiahne výšku väčšiu ako 140 centimetrov a problémy bude mať aj so svalovou hmotou. Liečba špecifického ochorenia bola pre rodičov mladučkého Messiho finančne nedosiahnuteľná. Nebyť snahy jeho otca, ktorému sa podarilo, aby sa jeho syn predviedol pred predstaviteľmi slávneho klubu FC Barcelona, prišiel by svet o jedného z najgeniálnejších futbalistov.Predstaviteľov Barcelony schopnosti Messiho zaujali do takej miery, že sa ponúkli zaplatiť náročnú liečbu a presťahovanie do Španielska. Traduje sa, že vtedajší športový riaditeľ Barcelony Carles Rexach podpísal zmluvu s Messiho otcom na servítku v reštaurácii.Liečba bola úspešná, Messi narástol do výšky 169 centimetrov a v roku 2003 ako 16-ročný debutoval v priateľskom zápase proti FC Porto v A-tíme Barcelony. Premiéru za hlavný tím "blaugranas" v Primere Division si odkrútil ako 17-ročný v derby proti mestskému rivalovi Espanyolu. Prvý gól strelil 1. mája 2005 proti Albacete Balompié.Postupne sa vypracoval nielen na rekordného kanoniera, ale za neodmysliteľnú súčasť slávneho katalánskeho klubu, ktorému svojou genialitou dopomohol k zisku štyroch (2006, 2009, 2011, 2015) titulov v Lige majstrov, k trom (2009, 2011, 2015) víťazstvám v Superpohári UEFA, či k dvom (2009, 2011) triumfom na majstrovstvách sveta klubov.Aj vďaka Messiho kanonierskym schopnostiam Barcelona získala osem (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016) majstrovských titulov v Primere Division. Výrazne prispel aj k zisku siedmich (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016) prvenstiev v Španielskom superpohári a k piatim (2009, 2012, 2015, 2016, 2017) triumfom v Španielskom pohári.V národnom tíme debutoval 17. mája 2005 v zápase proti Maďarsku. Je držiteľom zlatej medaily z MS hráčov do 20 rokov z roku 2005. Argentínska reprezentácia s Messim vybojovala tri (2007, 2015, 2016) strieborné medaily na majstrovstvách Južnej Ameriky (Copa América). Z OH 2008 v Pekingu si priniesol zlato. Už ako kapitán Messi priviedol v roku 2014 Argentínu do finále MS v Brazílii, v ktorom však "albicelestes" podľahli Nemecku 0:1 po predĺžení.Aj keby argentínsky futbalový zázrak v tomto momente uzavrel hráčsku kariéru, navždy by zostal zapísaný v pamätiach fanúšikov po celom svete ako futbalový génius.