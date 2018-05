Fero Fenič uvedie na Art Film Feste výber osudových filmov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 14. mája 2018 - Pochádza z Nižnej Šebastovej pri Prešove, už počas štúdia pražskej FAMU svojimi filmami provokoval bývalý režim a neskôr založil jedno z najobľúbenejších domácich filmových podujatí, Febiofest. Fero Fenič vo svojom výbere pre Art Film Fest predstaví kľúčové filmy vlastnej tvorby, ale aj diela prepojené motívom osudovosti, o ktorých je presvedčený, že by nemali uniknúť pozornosti festivalového publika.Sekcianapríklad ponúkne divákom unikátnu možnosť pozrieť si prierez režisérovou úspešnou krátkometrážnou tvorbou. V pásme krátkych dokumentov nebude chýbať jeho prvý školský film(1975), ktorý bol zároveň študentským debutom Vilka Filača, neskoršieho kameramana najznámejších snímok Emira Kusturicu. Príbeh neveľmi úspešnej mladej kapely sleduje Feničov profesionálny debut(1978), ktorý nadväzuje na poetiku československej novej vlny a zobrazením životných smoliarov sa vymyká spomedzi väčšinovej tvorby v dobe svojho vzniku. Dvojjazyčný názov(1992) nesie prvá časť televízneho cyklu OKO, ktorý pre Českú televíziu celých sedem rokov nakrúcalo Feničovo štúdio autorskej tvorby FEBIO (FEničov BIOgraf).„Dnes už je ťažké popisovať dobové okolnosti ich vzniku, akú to vyžadovalo urputnosť presadiť nejakú tému, s akou vytrvalosťou a koľkými kontrolnými stanovišťami sa musel ten maratón prebehnúť, či aký boj sa musel viesť o každý meter záberu a čo nasledovalo v cieli, keď nerozhodoval výkon, ale ideologická komisia," hovorí Fero Fenič o nakrúcaní viacerých svojich diel.Slová potvrdzuje aj príbeh jeho celovečerného hraného debutu, sociálnej drámyz roku 1984. Vďaka intenzívnemu zobrazeniu beznádejnej atmosféry doby a mizivej životnej perspektívy mladých ľudí skončila snímka v trezore. Na plátna československých kín sa dostala až po piatich rokoch od svojho vzniku, počas Art Film Festu nebude chýbať na tých košických.Jedným z titulov, ktoré Fero Fenič predstaví vo svojom výbere, je aj film českej dokumentaristky Olgy Sommerovej(2014). Sommerová, ktorá bola jeho spolužiačkou počas vysokoškolských štúdií, zdokumentovala životný príbeh speváčky Marty Kubišovej. Okrem príbehu silnej ženy nakrútila tiež svedectvo o dobe a režime, ktorý nemilosrdne menil osudy ľudí.Témou osudovosti, ale aj inakosti sa zaoberá temná dráma(2014), nesmierne zrelý a skutočnými udalosťami inšpirovaný debut režiséra Adama Császiho. Na maďarskom vidieku sa v zvláštnom milostnom trojuholníku stretávajú miestny mladík, neúspešný futbalista a jeho nemecký priateľ. Idylu slobodného života v nekonečnej krajine však postupne napĺňa dusno, ktoré môže predznamenávať búrku.Minimalizmus a provokatívnosť bez zábran sú poznávacími znakmi titulu(2003). Legendárny režisér Bruno Dumont ním provokuje a prekvapuje, čo je dôvodom, pre ktorý sa dostal do Feničovho festivalového výberu. Cesta nesúrodej mileneckej dvojice do púštnej oázy očarí divákov svojím tajomnom a slobodomyseľnosťou, ale aj otvoreným prístupom k ľudskej sexualite.Programová sekciabude súčasťou 26. ročníka Art Film Festu, ktorý sa uskutoční v Košiciach od 15. do 23. júna 2018.