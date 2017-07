Festival Glastonbury bude mať v roku 2018 pauzu, nahradí ho akcia BBC

Účastníčky festivalu utekajú Glastonbury, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. júla (TASR) - Britský hudobný festival Glastonbury, ktorý bude mať na budúci rok pauzu, nahradí nové podujatie z produkcie verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanice BBC s názvom The Biggest Weekend. Štvordňový festival sa bude konať na štyroch miestach v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku.Naposledy, keď mal Glastonbury pauzu v roku 2012, kanál BBC Radio 1 pripravil vlastný festival pod názvom Big Weekend. Organizátori päťdňového festivalu Glastonbury pristupujú k prestávke každých päť až šesť rokov so zámerom predísť prílišnému poškodeniu lokality - pozemku súkromnej farmy v obci Pilton.The Biggest Weekend je naplánovaný na 25. až 28. mája 2018, teda skoršie, ako sa Glastonbury tradične koná. K dispozícii bude vyše 175.000 vstupeniek, čo je viac než na Glastonbury; pôjde však o štyri rozličné lokality Spojeného kráľovstva. BBC sľubuje, mená headlinerov však ešte nie sú známe.Jednotlivé koncerty budú prenášané prostredníctvom viacerých rozhlasových a televíznych kanálov BBC - Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 6 Music, BBC Two a BBC Four. Prenosy budú dostupné aj prostredníctvom aplikácie BBC iPlayer, uvádza britské médium, podľa ktorého pôjde o dosiaľ najväčšiu hudobnú akciu v jeho histórii.uviedol hudobný riaditeľ BBC Bob Shennan. Festival však bude iba jednorazovou akciou a nestane sa pravidelnou udalosťou.