Festival Nová dráma štartuje v Bratislave

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 9. mája (TASR) - Titulom Vojna nemá ženskú tvár dnes v Bratislave štartuje 13. ročník divadelného festivalu Nová dráma/New Drama 2017. Inscenácia Slovenského komorného divadla (SKD) Martin prináša na javisko knihu bieloruskej autorky Svetlany Alexijevič, nositeľky Nobelovej ceny za literatúru. Podobne ako kniha, aj inscenácia vyrastá z dokumentárneho základu orálnej histórie, no usiluje sa sprostredkovať predovšetkým emocionálny svet sovietskych žien - aktívnych vojačiek počas druhej svetovej vojny."To, že sa dramaturgia martinského divadla rozhodla pre túto tému a pre skvelú knihu Svetlany Alexijevič v dramatizácii Ivety Horváthovej, organicky vyplynulo aj so spolupráce s Mariánom Peckom, keďže jeho ako režiséra najprv oslovili, nech si knižku prečíta. Úzko spolupracuje s Ivetou Horváthovou roky, takže mohol aj v priebehu dramatizácie si pozrieť veci, čo je dobre," priblížil genézu diela pre TASR Tibor Kubička, PR manažér SKD. "Zaujala možno práve aj súčasnou témou. Nevyhnutným pripomínaním si stále blízkeho vojnového konfliktu, je, napriek tomu, že sú to svedectvá z druhej svetovej vojny, aktuálna aj teraz," poznamenal k inscenácií, ktorá nie je klasickým divadlom. V oral history sa predstaví stálica slovenského divadla Jana Oľhová i čerstvá posila súboru Jana Kovalčiková. Svoje herectvo ďalej predvedú Eva Gašparová, Ľubomíra Krkošková, Lucia Jašková, Nadežda Vladařová, Zuzana Rohoňová a ďalší.Inscenácia Vojna nemá ženskú tvár mala premiéru 13. januára tohto roku. Scénickou výpravnosťou je náročná na zájazdovosť, čo si martinský súbor overí práve počas festivalu v Bratislave, keď s ňou absolvuje prvé predstavenie mimo svojho sídla. "Svoje javisko má v Štúdiu SKD, čo je netradičný priestor, nie kukátkový, dá sa tam experimentovať s audiovizuálnou technikou aj s mizanscénami, divák je nám trošku bližšie. Tu to bude v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v klasickom rozložení, javisko - hľadisko. Uvidíme, ako to zafunguje, ale myslím si, že tá výpoveď je dostatočne silná, prejde to cez rampu," dodal Tibor Kubička.Festival Nová dráma/New Drama 2017 s pestrým sprievodným programom sa uskutoční do 13. mája v bratislavských divadlách a kultúrnych priestoroch. V súťažnom programe sa ďalej s nominovanými inscenáciami súčasnej slovenskej a svetovej drámy predstaví Divadlo Petra Mankoveckého s hrou Boh je DJ, Prešovské národné divadlo s inscenáciou Deň, keď zomrel Gott, Divadlo Andreja Bagara v Nitre s hrou Dobro, Mestské divadlo Žilina s titulom Ídomeneus. Med a prach z Bratislavy uvedie projekt Krása a hnus, Tomáš Procházka kompozíciu Ľudia.Levy.Orly.Jarabice., Divadlo Aréna Bratislava Podvolenie, Činohra SND inscenáciu Strach.O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu rozhodne medzinárodná porota. Tento rok ju tvoria divadelná kritička Martina Mašlárová (Slovensko), divadelný teoretik, kritik, prekladateľ Michel Vais (Kanada) a teatrológ Octavian Saiu (Rumunsko). Účastníci Seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru udelia Cenu študentskej poroty. Inscenácia s najväčším počtom diváckych hlasov dostane Cenu bratislavského diváka.Sekcia Focus zaostrí na divadlo a drámu z Izraela. Patrónom festivalu je tento rok nórsky spisovateľ Jon Fosse, svetoznámy dramatik, ktorý priblíži svoj pohľad na tvorbu dramatického textu a tiež sa zúčastní na prezentácii vydania svojich hier v slovenčine, ktoré vydáva Divadelný ústav.Súčasťou festivalu je konferencia IATC/AICT (Medzinárodná asociácia divadelných kritikov) s názvom Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu, ktorá sa uskutoční 11. a 12. mája. Svoje príspevky budú prezentovať odborníci z Veľkej Británie, Poľska, Kanady, Hongkongu, Číny i Japonska.