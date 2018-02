Festival Rock for People má zimnú edíciu, príde do Prahy i Bratislavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 5. februára (TASR) – Známy český hudobný festival Rock for People prichádza tento rok s novinkou. Za fanúšikmi sa vydá v závere zimy do Prahy, Brna a Bratislavy, aby im ponúkol ostrý punk, crossover aj energiu mladých amerických muzikantiek.Zimný Rock for People začne 1. marca v Malej športovej hale na Výstavisku v Prahe, pokračuje 2. marca v bratislavskej Refinery Gallery a 3. marca sa festivalové turné ukončí v Hale B na brnianskom Výstavisku.Špičkový punk predvedú nemeckí Beatsteaks. Kapela, ktorá dokázala už pred rokmi celému svetu, že punk je univerzálny životný postoj, bez ohľadu na domovskú adresu. Mladí britskí Idles, ktorí v minulom roku zažiarili v Hradci na Rock for People, punku vracajú priamočiaru energiu, údernosť aj sociálnu citlivosť, chuť a odvahu zastať sa outsiderov. Rakúski Kontrust zase nadupaný crossover miešajú z nu-metalu, rapu, balkánskych aj stredoeurópskych ingrediencií s prísadou ironie, humoru a sarkasmu.Rebelskí The King Blues s frontmanom Jonnym Itchom Foxom prídu z Veľkej Británie. Ponúknu originálnu zmes ska, punku, folku, ale aj trip-hopu či tradičného britského storytellingu. Prekvapením isto budú Doll Skin, kapela mladých Američaniek, ktorá má veľmi dobre vykročené do sveta a nad ich priamočiarym rockom si vzal patronát legendárny David Ellefson, basgitarista kapely Megadeth."Teším sa, že sa s našimi vernými česko-slovenskýmí fanúšikmi stretneme aj v zime. Line-up, ktorý sme pripravili, opäť ponúkne obľúbené kapely aj čerstvé novinky. Jedno je však isté, že nás určite zahrejú, pobavia a pripravia na letnú festivalovú sezónu," uviedol pre médiá Michal Thomes, riaditeľ festivalu Rock for People.