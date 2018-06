Festival v talianskej Ravenne ponúkne ešte mnoho bonbónikov

Herec John Malkovich na festival zavíta tiež. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ravenna 15. júna (TASR) - Bohatý program pre milovníkov kvalitných umeleckých produkcií ponúka až do 22. júla festivalová prehliadka v talianskom historickom meste Ravenna, ležiacom asi 100 kilometrov od Pesara.Organizátori podujatia si tentoraz pod mottom We Have a Dream rozhodli uctiť pred polstoročím zavraždeného baptistického kazateľa a lídra bojovníkov za práva Afroameričanov Martina Luthera Kinga.Už v doterajšom priebehu festivalu, ktorý sa začal 1. júna, mohli diváci vidieť napríklad inscenáciu muzikálu Kiss Me, Kate z Walesu, či koncert Orchestra Mariinského divadla z Petrohradu pod taktovkou renomovaného ruského dirigenta Valerija Gergijeva, teda kombinácie, ktorej kumšt mohli na vlaňajších Bratislavských hudobných slávnostiach obdivovať aj ich návštevníci.Už v sobotu je tu na programe pocta Leonardovi Bernsteinovi, koncert Cherubiniho orchestra pod taktovkou Dennisa Russela Daviesa.Na festival však zavítajú okrem iných aj David Byrne, John Malkovich, Riccardo Muti, Ute Lemperová, Stefano Bollani a mnohí ďalší. Za osobitnú zmienku stojí mimoriadne pestrá dramaturgia a žánrovo pestrý program, v ktorom nechýbajú napríklad ani koncerty k storočnici elektrickej gitary.