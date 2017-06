Festival Zlatý žobrák prinesie do Košíc filmy z celého sveta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 1. júna (TASR) - V Košiciach sa v dňoch od 7. do 10. júna predstavia najlepšie filmy, ktoré z viac ako 300 prihlásených vybrala sedemčlenná porota Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák. Košičania si budú môcť vychutnať v rámci súťažnej prehliadky v Dome techniky filmy, ktoré vybrala medzinárodná odborná porota. "Do súťaže sa prihlásilo vyše 300 filmov, takže porota mala čo robiť," uviedla riaditeľka festivalu Eva Děkanovská.Predsedom poroty je, ako aj po minulé roky, herec a moderátor zo Švajčiarska Roger Worrod. Súťaží sa v troch sekciách. Cenu si prevezmú víťazi v sekcii lokálna televízia, produkčná spoločnosť a mladý autor.priblížila Děkanovská.Filmy si budú môcť záujemcovia pozrieť každý festivalový deň od 9.00 do 13.00 h v Dome techniky a v dňoch 7. až 9. júna v kine Úsmev. "uviedla Katarína Jantošovičová z referátu styku s médiami a verejnosťou Košického samosprávneho kraja.Filmy budú premietať i v regiónoch.priblížila Jantošovičová.Premietanie v Rožňave otvorí svojim koncertom v Gemerskom osvetovom stredisku o 18.00 hodine hudobné trio zo Srbska. V Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi sa pre regionálnych amatérskych filmárov uskutoční workshop so slovenským aj zahraničným lektorom. O téme "Ekonomické aspekty investigatívnej publicistiky v súkromnom regionálnom televíznom vysielaní" bude prednášať režisér, scenárista a producent Vladimír Seman. V Michalovciach pred večerným predstavením predstavia verejnosti videoklip o meste z produkcie mladého rapera Tomáša Jaspera Vajdu.Partnerom festivalu je Košický samosprávny kraj.