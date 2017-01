FICO: Fašizmus, v mene ktorého sa vraždilo, sa u nás neplazí, on tu je

Predseda vlády SR Robert Fico počas spomienkovej slávnosti pri príležitosti 72. výročia vypálenia obce Kľak 22. januára 2017. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Kľak/Ostrý Grúň 22. januára (TASR) - Tvrdé slová adresoval počas dnešného spomienkového zhromaždenia pri príležitosti 72. výročia vypálenia obcí Kľak a Ostrý Grúň premiér Robert Fico (Smer-SD) nielen obyvateľom týchto obcí v Žarnovickom okrese, ale aj občanom celého Banskobystrického samosprávneho kraja.konštatoval Fico. Narážal na výsledky vlaňajších volieb, ktoré v Kľaku a Ostrom Grúni získala strana Mariana Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko.Podľa premiéra o týchto veciach treba hovoriť otvorene.zdôraznil.Ako tiež povedal, stačí si otvoriť sociálne siete, kde možno nájsť výzvy na vešanie, strieľanie, kde sa robia zoznamy zradcov, ktorých na Slovensku treba vyvraždiť.Podľa Fica treba voči tomu postaviť veľkú hrádzu a podobne, ako to bolo v Slovenskom národnom povstaní, ktoré je klenotom v pokladnici vzácností slovenskej histórie, zomknúť sa bez ohľadu na to, či je niekto pravicovo alebo ľavicovo orientovaný. Urobiť sa tak dá už v tohtoročných voľbách do vyšších územných celkov.dodal predseda vlády. Každá politická strana a politik je nahraditeľný, otázkou však je, či ich nahradí štandardná demokratická strana hodnotovo orientovaná, aleboDátum 21. január 1945 je v histórii známy ako Krvavá nedeľa. Za pomoc partizánom nemecké nacistické ozbrojené zložky v spolupráci so slovenskými kolaborantmi zavraždili 148 obyvateľov obcí Ostrý Grúň a Kľak, prevažne ženy, deti a starých ľudí. Následne ich vypálili. Masaker v Kľakovskej doline je spôsobom vykonania považovaný za najbrutálnejší vojnový zločin spáchaný na území našej krajiny.