Fico nabádal gymnazistov v Prešove, aby študovali perspektívne odbory

Prešov 29. mája (TASR) – Predseda vlády Robert Fico navštívil dnes Prešov, kde sa stretol so stredoškolákmi na Gymnáziu Jána Adama Raymana, s ktorými rozprával o Európskej únii (EÚ). Navštívil aj spoločnosť Tomark, s. r. o., kde si prezrel výrobný závod a s vedením firmy hovoril aj o odbornej pripravenosti ľudí na trhu práce a ich ochote pracovať.Premiér požiadal študentov, ak sú súčasťou diskusií, či už na internete, alebo medzi sebou, na tému EÚ, aby nepodliehali podsúvaným teóriám o potrebe odchodu z EÚ, varoval pred izolácioupovedal.Fico informoval, že na piatok 2. júna zvolal Radu solidarity a rozvoja do Bratislavy za účasti najvýznamnejších sociálnych partnerov, 15 veľkých investorov, živnostníkov, predsedov VÚC, zástupcov ZMOS, akademickej obce, predstaviteľov cirkví.uviedol premiér.V tomto duchu prebiehala aj diskusia so študentmi. Predseda vlády študentom hovoril aj o tom, aké dôležité je vybrať si odbor, ktorý im zaručí perspektívnu prácu. Pripomenul, že na Slovensku je veľa absolventov politológie, sociálnej práce a odborov s podobným zameraním. V praxi sa potom stretáva s vysokoškolákmi, ktorí si urobili zváračský kurz a pracujú v automobilkách, či v drevárskych alebo strojárenských firmách pri strojoch. Osobne je presvedčený, že so študentmi je potrebné viac rozprávať, a to na témy, čo je pre našu krajinu a ich budúcnosť najpodstatnejšie.Vo firme Tomark sa mu táto skúsenosť s absolventmi vysokých škôl potvrdila. Pre automobilky tu vyrábajú súčiastky aj vyštudovaní politológovia. Spoločnosť Tomark sa prioritne zaoberá dodávkami pre automobilový priemysel. Asi päť percent produkcie venuje výrobe ultraľahkých lietadiel. Stabilne zamestnáva viac ako 400 zamestnancov. Hovorili aj o duálnom vzdelávaní, kde sa vedenie firmy vyjadrilo, že tu vládne vysoká miera byrokracie. Premiér informoval, že Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ stredných škôl, prejavil ochotu nájsť aj inú formu spolupráce, ktorá by pomohla firmám nájsť si vhodných zamestnancov ešte počas štúdia na odborných školách.Fico dnes hovoril aj s riaditeľmi škôl počas konferencie na tému Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii na Krajskom školskom úrade. Podujatie zorganizoval Úrad vlády spoločne s ministerstvom školstva.