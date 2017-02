FICO: Oznámeniami v SaS potvrdili, že im je jedno, aké by boli ceny

Predseda vlády Robert Fico Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 17. februára (TASR) - Nezmyselnými trestnými oznámeniami v SaS potvrdili, že im je úplne jedno, aké by boli ceny energií na Slovensku, pretože sa tak vždy správali. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na trestné oznámenie, ktoré dnes podali traja poslanci opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS Jozef Rajtár, Jana Kiššová a Karol Galek podali dnes na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s faktúrami za energie trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.priblížil na brífingu v Bratislave Rajtár.O niektorých predstaviteľoch SaS je podľa Fica známe, že majú blízko k drogám.povedal premiér.poznamenal Fico.zdôraznil.Vláda bude podľa neho naďalej monitorovať, do akej miery sa to, čo regulačný úrad vydal, teda nové nariadenia, vyhlášky a rozhodnutia, aplikuje v praxi.avizoval predseda vlády.Keby SaS bola vo vláde, podľa Fica by tvrdila, že regulačný úrad je nezávislý.dodal predseda vlády.