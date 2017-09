Fico: Podľa logiky OĽaNO je prezident Kiska daňový podvodník

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Podľa logiky poslancov OĽaNO je prezident SR Andrej Kiska daňový podvodník. Naznačil to premiér Robert Fico (Smer-SD) vo svojej odpovedi na otázku Eriky Jurinovej (OĽaNO) ohľadom jeho odsťahovania sa z bytu podnikateľa Ladislava Bašternáka podozrivého z daňových podvodov. Zopakoval, že si hľadá adekvátne bývanie, ale nebude postupovať podľa výkrikov médií a neštandardných opozičných politikov. Ficovu odpoveď čítal vicepremiér Peter Pellegrini, keďže premiér na Hodine otázok nebol.Jurinová v otázke uviedla, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť, čo znamená, že sa k týmto skutkom priznal.uviedla Jurinová.odkázal cez Pellegriniho Fico. Politiku OĽaNO označil za cirkusantskú a deštruktívnu.citoval Fica Pellegrini.Premiér podľa vlastných slov prezidenta už teraz úprimne ľutuje za to, čo môže zo strany OĽaNO čakať.doplnil.V súvislosti so sťahovaním sa z bytu v Bonaparte zopakoval, že pre svoju rodinu hľadá bývanie, ktoré bude spĺňať všetky potrebné parametre. "odkázal Fico.Viaceré médiá mali dostať do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej majiteľmi sú prezident Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad mal súvisieť aj s financovaním Kiskovej volebnej kampane. Podobný e-mail dostala i redakcia TASR.Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin. Kiska na utorkovej (12.9.) tlačovej konferencii vysvetlil, že daňový úrad mal iný názor ako firma KTAG na zaúčtovanie položky. Podobné prípady sú podľa hlavy štátu bežné, on osobne nemá čo skrývať.