FICO: SR sa v priebehu novembra prihlási do PESCO

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovensko sa chce angažovať v mechanizme posilnenej obrannej spolupráce (PESCO), uviedol v piatok predseda vlády SR Robert Fico pri hodnotení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli. Lídri 28 členských štátov Únie sa budú témou PESCO plnohodnotne zaoberať na decembrovom summite EÚ, dovtedy sa jednotlivé krajiny musia do tohto systému prihlásiť.Premiér skonštatoval, že v tejto oblasti Európania za posledných 12 mesiacov urobili viac ako za 12 predošlých rokov, pričom podnetom bolo viacero faktorov. Prispel k tomu aj americký prezident Donald Trump so svojím sloganom "Amerika na prvom mieste" a jeho postoj voči NATO, ako aj geopolitická situácia vo svete, kde pri vážnych krízach Európa nezohráva významnú úlohu. Podľa Fica to platí aj pre krízu na Ukrajine či v prípade Sýrie.skonštatoval Fico. Pripomenul, že snahou EÚ je spustiť PESCO do konca roka 2017. Slovenská vláda je podľa jeho slov pripravená prijať potrebné rozhodnutie v priebehu novembra, keďže členské krajiny, ktoré majú záujem zúčastniť sa na tejto iniciatíve, musia podať prihlášku do Bruselu do 13. novembra.Predseda vlády SR aj v tejto súvislosti zdôraznil, že sú krajiny EÚ, ktoré sa chcú hlbšie integrovať, a ak to Slovensko myslí vážne so svojou účasťou v jadre Európy, musíme byť pri takýchto procesoch.opísal postoj SR