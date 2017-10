FICO: Úvahy o rozširovaní V4 len svedčia o jej sile

Na snímke premiér SR Robert Fico. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel/Bratislava 19. októbra (TASR) – To, že sa v Rakúsku po voľbách opätovne hovorí o chuti pridať sa k Vyšehradskej štvorke (V4), len svedčí o sile tohto zoskupenia a ukazuje, že V4 ide. Myslí si to slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa takto vyjadril vo štvrtok, krátko po svojom príchode na zasadnutie Európskej rady v Bruseli.Predseda vlády SR zároveň zdôraznil, že by nebolo dobré meniť originálnu fungujúcu značku. Do úvahy teda podľa neho pripadá formát V4+, rozhodne však nijaké V5.odpovedal Fico na otázku o možnom rozšírení V4 o Rakúsko, ktorá zaznela na tlačovom brífingu v Bruseli.Fico ďalej zdôraznil, že sila a jednota V4 sa prejavila aj na stredajšej (18.10.) pracovnej večeri lídrov V4 s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom. Tam sa totiž podľa jeho slov ukázalo, že lídri V4 zachovávajú v principiálnych otázkach zahraničnej politikyO možnom rozšírení V4 sa v Rakúsku začalo opäť diskutovať po nedeľňajších (15.10.) parlamentných voľbách. Je totiž možné, že predseda víťaznej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz zostaví vládu s euroskeptickou a populistickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), ktorej líder Heinz-Christian Strache sa za vstup Rakúska do V4 vyslovil ešte vlani.