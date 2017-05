FICO:Verejné vypočutie kandidátov na nového predsedu ÚVO bude 24. mája

Na archívnej snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Verejné vypočutie kandidátov na post nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude budúci týždeň v stredu (24.5.). Uviedol to dnes na tlačovej besede predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Šéfa ÚVO na návrh vlády SR volí a odvoláva Národná rada (NR) SR.spresnil premiér.doplnil predseda vlády SR.Informoval, že 17. mája vláda komunikovala s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, ktoré vláde poslali kvôli výberu šéfa ÚVO otvorený list.priblížil.Ráno na rokovaní vlády, v stredu budúci týždeň, bude podľa Fica verejnosti, médiám, aj mimovládnym organizáciám umožnená účasť na verejnom vypočutí.dodal premiér.Pripomenul zároveň, že výzva pre kandidátov na post predsedu ÚVO bola zverejnená 30. marca. Návrhy na kandidátov na šéfa ÚVO bolo možné zaslať do 30. apríla. Komisia na kontrolu návrhov kandidátov bola vytvorená 15. apríla, návrhy kandidátov skontrolovala 4. mája. Úrad vlády (ÚV) SR podľa Fica 5. mája zverejnil mená tých kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky.Z Návrhu na verejné vypočutie kandidátov na predsedu ÚVO, ktorý zverejnil ÚV SR, vyplýva, že na základe vyhlásenej výzvy boli predložené štyri návrhy na kandidátov na predsedu ÚVO, a to Peter Kubovič, Zita Táborská (súčasná predsedníčka ÚVO), Juraj Méry a Elena Sivová.Návrhy na kandidátov zhodnotila Komisia na kontrolu návrhov na kandidátov na predsedu ÚVO v zložení Robert Puci (predseda komisie navrhnutý Výborom NR SR pre hospodárske záležitosti), Martin Giertl (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti), Ľubomír Andrassy (navrhnutý predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR), Peter Rohaľ (zástupca ÚV SR) a Juraj Kormuth (tajomník komisie).Komisia skonštatovala, že všetky návrhy boli doručené v stanovenej lehote a následne vykonala ich administratívnu kontrolu. Na základe kontroly komisia odporučila vláde SR tri návrhy na kandidáta na verejné vypočutie, a to Petra Kuboviča, Zitu Táborskú a Juraja Méryho. Návrh na kandidatúru Eleny Sivovej komisia vláde SR neodporúča na verejné vypočutie, pretože predložený návrh neobsahoval podstatnú časť podľa schválenej výzvy, a to kompletný štruktúrovaný životopis. Predložený životopis nebol kompletný (neobsahoval prvé dve strany).