Fidesz si v Maďarsku posilnil pozície, Jobbik slabne

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 8. februára (TASR) - Maďarský vládny blok Fidesz-KDNP si vo februári s 33-percentnými preferenciami ďalej posilnil svoje stabilné pozície. Doposiaľ najsilnejšia opozičná strana Jobbik oslabila a jej podpora klesla na desať percent - na úroveň podpory Maďarskej socialistickej strany (MSZP), vyplýva z dnes zverejnených výsledkov prieskumu inštitútu Századvég.Podľa agentúry MTI podpora opozičnej ochranárskej strany Politika môže byť (LMP) a Demokratickej koalície (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya sa nezmenila a zostala na úrovni štyroch percent.Strana Együtt (Spolu) by sa vo februári do parlamentu nedostala, volilo by ju iba jedno percento opýtaných.Pomer nerozhodných voličov bol vo februári v tomto prieskume 34-percentný.V tiež dnes zverejnenom januárovom prieskume inštitútu Medián dosiahla podpora Fideszu 37 percent. Jobbik podporilo desať percent a MSZP osem percent respondentov.Podľa analýzy Mediánu je polovica Maďarov spokojná s činnosťou vlády Viktora Orbána. Takto vysoký pomer spokojných zaznamenali naposledy na jeseň roku 2010. Medián zdôraznil, že to súvisí s tým, že Orbánove preferencie stúpli oproti decembru o päť percent na 49 percent. Najpopulárnejšou opozičnou političkou je spolupredsedníčka LMP Bernadett Szélová a druhým najpopulárnejším je segedínsky primátor za MSZP László Botka.