Fidesz: Soros intenzívne lobuje v Bruseli proti Maďarsku

Budapešť 26. apríla (TASR) - Americký finančník George Soros začal v uplynulých týždňoch v Bruseli viesť neskrývanú intenzívnu lobistickú činnosť namierenú voči Maďarsku. Povedal to dnes v Budapešti zástupca predsedu parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Gergely Gulyás.Podľa agentúry MTI politik Fideszu označil za šokujúce, koľko poslancov Európskeho parlamentu (EP) je v priamom kontakte so Sorosom, prípadne s organizáciami, ktoré financuje.Cieľom finančníka podľa Gulyása je v skutočnosti zabrániť migračnej politike, ktorú vedie maďarská vláda, a otvorenie hraníc pred migrantmi. K tomu hľadá po celej Európe spojencov, dodal.konštatoval podpredseda frakcie Fideszu.Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán bude dnes na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Bruseli obhajovať kontroverznú novelu vysokoškolského zákona. Jej cieľom je podľa Orbánových oponentov znemožniť fungovanie Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (CEU), ktorú financuje Soros.Gulyás v tejto súvislosti povedal, že od bruselskej diskusie očakáva, že vysvitne, že záležitosti, pre ktoré Orbán prijal pozvanie do Bruselu, nie sú vôbec hodné fóra EP.Pre novelu maďarského zákona o vysokých školách dnes Európska komisia (EK) poslala maďarskej vláde formálny list obsahujúci právnu analýzu. Je to prvý krok k začatiu právneho konania voči členskému štátu pre porušenie legislatívy EÚ.EK v tomto prvom právnom kroku poukázala na to, že novela maďarského zákona je v rozpore s európskymi pravidlami. Budapešť má jeden mesiac na odpoveď. Ak Maďarsko právne zistenia EK nevyvráti, bude čeliť konaniu vo veci porušenia právnych predpisov EÚ.