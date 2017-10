Fiľakovo začalo rekonštruovať kultúrny dom, investuje vyše milión eur

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Fiľakovo 17. októbra (TASR) – Viac ako milión eur investuje samospráva Fiľakova v okrese Lučenec do čiastočnej rekonštrukcie budovy mestského kultúrneho strediska (MsKS), ktorá za polstoročie svojej existencie podľa predstaviteľov mesta neprešla väčšími zmenami. Prvou fázou obnovy objektu je aktuálna rekonštrukcia strechy, neskôr sa mesto chce zamerať na odstránenie najpálčivejších problémov.vysvetlila riaditeľka MsKS Andrea Illés Kósik, podľa ktorej preto spotrebovali obrovské množstvo energií.Na základe projektu by v sále mali tiež vymeniť všetky sedadlá, kompletne celú javiskovú techniku spolu s osvetlením i ozvučením. Výmena čaká aj niektoré okná, zo súčasných 28 ich v sále zostane polovica. "Bude to veľká zmena, ktorá pozitívne ovplyvní chod nášho strediska," dodala riaditeľka.V celej budove MsKS by mali vymeniť osvetlenie i rozvody elektriny, zrekonštruovať sociálne zariadenia a väčšina stien dostane nové stierky a maľovku. Čiastočnou rekonštrukciou prejde aj spoločenská miestnosť s kuchyňou.vyjadrila sa Illés Kósik.Ako dodala, počas prác, ktoré by mali byť hotové koncom roka 2018 či v roku 2019, bude stredisko fungovať v provizórnych podmienkach. Z budovy sa budú musieť dočasne vysťahovať kancelárie všetkých prenajímateľov, komunitné centrum i záujmové krúžky, ktoré budú dočasne fungovať v ostatných mestských budovách.konštatovala riaditeľka s tým, že rôzne komorné predstavenia budú zatiaľ organizovať napríklad v koncertnej sále bývalej základnej umeleckej školy.Do obnovy objektu MsKS investuje samospráva 800.000 eur z úveru, ďalších 150.000 je na tento účel alokovaných z akčného plánu rozvoja okresu. Posledných 95.000 eur získalo mesto z Envirofondu.