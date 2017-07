Filip Blažek prestúpil z FK Senica do Bröndby Kodaň

Na snímke vpravo Filip Blažek Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Senica 11. júla (TASR) - Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Filip Blažek prestúpil z FK Senica do dánskeho klubu Bröndby Kodaň. Talentovaný stredopoliar podpísal so svojím novým zamestnávateľom trojročnú zmluvu.uviedol Blažek v tlačovej správe senického klubu.Devätnásťročný záložník je odchovanec FK Senica, vo Fortuna lige debutoval v minulej sezóne, v ktorej odohral 19 stretnutí a na svoje konto si pripísal aj jeden presný zásah. Takisto bol súčasťou reprezentačného výberu Slovenska do 19 rokov.Bröndby Kodaň je desaťnásobný majster Dánska, v minulej sezóne obsadil v najvyššej domácej súťaži druhé miesto a kvalifikoval sa do Európskej ligy UEFA.