Fillon: Ak pravicoví voliči podporia Le Penovú,prezidentom bude Macron

Na archívnej snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 20. apríla (TASR) – Francúzsky prezidentský kandidát Francois Fillon odkázal pravicovým voličom, že ak dajú hlas Marine Le Penovej, nakoniec sa prezidentom stane Emmanuel Macron. V rozhovore pre dnešný francúzsky denník Le Figaro tiež vyhlásil, že verí vo svoj postup do druhého kola a zaútočil na Macrona v otázke islamského radikalizmu.povedal Fillon. Dával tým najavo, že ak do druhého postúpia Le Penová a Macron, druhý menovaný ma podľa prieskumov veľkú šancu na celkové víťazstvo.Jedna z hlavných Fillonových tém v kampani je boj proti islamskému radikalizmu. V tejto súvislosti adresoval tvrdé slová Macronovi:Fillon svojmu súperovi vyčíta, že nehovorí o vyhosťovaní nebezpečných islamistov ani o rozpúšťaní radikálnych islamských skupín na francúzskom území.Na otázku o predpokladaných výsledkoch nedeľňajšieho prvého kola prezidentských volieb odpovedal stroho:V predvolebných prieskumoch vedie centrista Macron pred predsedníčkou Národného frontu (FN) Marine Le Penovou, ktorí majú najväčšiu šancu na postup do druhého kola volieb, konaného bude 7. mája. Fillon a ľavičiar Jean-Luc Mélenchon obsadzujú v sondážach striedavo tretiu a štvrtú priečku.