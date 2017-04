Film Baba z ľadu so Z. Kronerovou ocenili na festivale v New Yorku

Na snímke herečka Zuzana Kronerová počas tlačovej konferencie po novinárskej projekcii filmu Baba z ľadu, ktorý slávnostne otvorí Medzinárodný filmový festival filmových klubov Febiofest, 2. marca 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. apríla (TASR) - Film českého režiséra a scenáristu Bohdana Slámu Baba z ľadu v hlavnej úlohe so slovenskou herečkou Zuzanou Kronerovou ocenili na newyorskom festivale Tribeca (19.-30.4.). Z prestížneho podujatia, ktoré založil herec Robert de Niro, si spomedzi medzinárodných hraných filmov odniesla Ice Mother (Baba z ľadu) Cenu za scenár.Členmi poroty boli Willem Dafoe, Peter Fonda, Tavi Gevinson, Alessandro Nivola a Ruth Wilson.uvádza sa vo vyjadrení porotcov, ktorí ocenenie za najlepší scenár udelili Bohdanovi Slámovi.Festival Tribeca založili v roku 2002 Robert de Niro, Jane Rosenthal a Craig Hatkoff s cieľom dostať život späť do štvrti Tribeca po útokoch na dvojičky v roku 2001. Každoročne ho navštívia asi tri milióny ľudí.Koprodukčná česko-slovensko-francúzska snímka Baba z ľadu rozpráva o tom, že zmeniť život, nájsť lásku a byť šťastný je možné v každom veku. Film vstúpil do slovenských kín 2. marca a v Bratislave otvoril 24. Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest.TASR informovala Martina Pašteková z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).