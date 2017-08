Film Čiara počas prvého dňa vypredala kinosály po celom Slovensku

Na snímke herec Tomáš Maštalír počas tlačového brífingu s tvorcami slovensko-ukrajinského filmu Čiara. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 4. augusta (TASR) - Dlhoočakávaný slovenský thriller Čiara má za sebou mimoriadne úspešnú distribučnú premiéru v slovenských kinách. Po uvedení filmu na MFF Karlove Vary si ho od 3. augusta môžu pozrieť aj slovenskí diváci, ktorí o nový titul prejavili enormný záujem. Počas prvého dňa film v slovenskej distribúcii videlo 16.423 divákov.TASR informovala PR manažérka filmu Monika Želasková.Počet divákov nad 16.000 vysoko predstihol aj najúspešnejšie slovenské filmy tohto roka Únos (9433 za prvý deň) a Všetko alebo nič (8891 divákov). Z úspešného uvedenia do distribúcie sa teší aj producentka Čiary Wanda Adamík Hrycová, podľa ktorej námetu celý film vznikol:Čiara neoslovila len slovenských divákov, ale ocenili ju aj zahraniční odborníci. Z karlovarského festivalu, kde bol film zaradený do hlavnej súťaže, si režisér Peter Bebjak odniesol cenu za najlepšiu réžiu. Hoci prestížne ocenenia niektorým slovenským filmom, paradoxne, skôr uškodili, v prípade Čiary sa tomu tvorcovia snažili vyhnúť:hovorí Wanda Adamík Hrycová.O nový slovenský film prejavili záujem nielen ľudia vo veľkých mestách, ale aj menšie miestne kinosály. Napríklad v Michalovciach, v okolí ktorých sa film pred rokom nakrúcal, a kde bol minulý týždeň aj špeciálne uvedený, hovoria o prekvapivo veľkom záujme. Film si v miestnej kinosále môžu do konca augusta diváci pozrieť na šestnástich predstaveniach, čo je počet, ktorý michalovské kino počas svojho pôsobenia ešte nezažilo. Čiara s hviezdnym hereckým obsadením (Tomáš Maštalír, Emília Vášáryová, Andy Hryc, Zuzana Fialová a ďalší) však má potenciál zaujať nielen divákov z východného Slovenska.dodala producentka s tým, že Čiaru si budú môcť pozrieť diváci aj v Českej republike a na Ukrajine, záujem o film prejavil aj distribútor zo zahraničia.