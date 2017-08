Film Čiara tromfol najúspešnejšie slovenské snímky

Na snímke herec Tomáš Maštalír počas tlačového brífingu s tvorcami slovensko-ukrajinského filmu Čiara, ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Na snímke herec Tomáš Maštalír počas tlačového brífingu s tvorcami slovensko-ukrajinského filmu Čiara, ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Film Čiara, ktorý mal v slovenských kinách premiéru vo štvrtok 3. augusta, už videlo viac ako 70.000 Slovákov. Téma pašerákov a prevádzačov na našej východnej hranici v spojení so zaujímavými hereckými výkonmi slovenských, ale aj ukrajinských hviezd, v divákoch zarezonovala, do kín si film prišli pozrieť v rekordnom počte.Už prvý premietací deň naznačoval, že Čiara bude mať u divákov úspech. Jej návštevnosť prekonala aj slovenské filmy Únos a Všetko alebo nič, ktoré sú u nás najúspešnejšími filmovými titulmi roku 2017. Očakávaný film Čiara prilákal do kín od štvrtka do nedele (6.8.) rekordných 69.242 ľudí."Usilovali sme sa divákom priniesť film, ktorý ich zaujme a nadchne minimálne tak ako nás. Veríme, že sa to podarilo. Ďakujeme za priazeň aj všetky pozitívne ohlasy. Vážime si to a všetci sa z tohto úspechu veľmi tešíme," uviedla za tvorcov filmu jeho producentka Wanda Adamík Hrycová. Úspešnú púť snímky odštartoval už filmový festival v Karlových Varoch, kde bola Čiara, ako jediný slovenský film, zaradená do hlavnej súťaže. Vo veľkej sále hotela Thermal obsadenej do posledného miesta si Čiara a početná slovensko-ukrajinská delegácia filmu vyslúžila spontánne standing ovation. Režisér Peter Bebjak si za film odniesol cenu za najlepšiu réžiu."Téma, s ktorou film Čiara pracuje, je aktuálna pre všetkých. Hoci nie každý z nás pozná realitu pašeráctva na našej východnej hranici, film toho ponúka omnoho viac - hovorí o ľudských vzťahoch, o prekročení našich osobných hraníc, ale aj o korupcii a zneužívaní verejnej moci. Čiara tiež divákom ukazuje realitu našej východnej hranice, miesta, ktoré možno niektorí nepoznajú, a je to škoda, pretože to naše Slovensko nie je až také veľké," vysvetľuje Wanda Adamík Hrycová a dodáva, že okrem samotného príbehu stojí za návštevu kina aj skvelé spracovanie filmu - od skvelých hereckých výkonov našich, ale aj zahraničných hercov, až po dokonale zvládnutú kameru, o ktorú sa postaral Martin Žiaran.Čiara, ktorej vznik podporil aj Audiovizuálny fond, ukázala, že vie, ako zaujať diváka, a nielen slovenského. O filme sa pochvalne vyjadrovali aj zahraničné médiá, dokonca také ako Variety či Hollywood Reporter, vďaka čomu o snímku prejavil záujem aj distribútor zo zahraničia. V najbližšom čase bude uvedená aj v susednej Českej republike a Ukrajine.