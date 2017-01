Film Masaryk bude mať svetovú premiéru na Berlinale

Na snímke zľava herci Robert Nebřenský (generál Syrový), Oldřich Kaiser (prezident Beneš), Kateřina Lojdová (manželka prezidenta Beneša) a režisérJulius Ševčík počas nakrúcania exteriérových scén filmu Masaryk na Primaciálnom námestí v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. januára (TASR) - Film Masaryk, venovaný jednému životnému obdobiu diplomata a politika Jana Masaryka, bude mať svetovú premiéru na Berlinale. Novú snímku režiséra Juliusa Ševčíka uvedú v hlavnom programe 67. ročníka MFF v Berlíne pod hlavičkou Berlinale Special.TASR informovala Adriána Čahojová, PR manažérka filmu Masaryk. Minulý rok boli v rámci sekcie Berlinale Special uvedené napríklad Pocta Alanov Rickmanov - film Rozum a cit a Pocta Davidovi Bowiemu - snímka Muž, ktorý spadol na zem alebo titul kontroverzného dokumentaristu Michaela Moorea Where to Invade Next. V roku 2015 bol do tejto sekcie vybraný tiež film Antona Corbijna Life s Robertom Pattsonom v hlavnej úlohe.Ako prezradili tvorcovia Masaryka, film vo výbere zvíťazil v celosvetovej konkurencii. Očakávaná česko-slovenská snímka si merala sily s niekoľko tisíc titulmi zo všetkých kútov sveta. Producent filmu Rudolf Biermann verí, že nevšedný príbeh Jana Masaryka môže byť zrozumiteľný i medzinárodnému publiku:Spoluscenárista a režisér Masaryka Julius Ševčík tvrdí, že príbeh ľudí, ktorí sa snažia, i keď nedokonale postaviť diktatúre, je vždy nadčasový a romantický, rovnako ako je často krutý a vopred odsúdený na neúspech.vysvetlil.Pre producentskú spoločnosť IN Film ide o návrat do hlavného programu Berlinale po desiatich rokoch. Spoločnosť bola v minulosti výkonným producentom snímky Obsluhoval jsem anglického krále, ktorý bol na festivale uvedený v súťaži a v roku 2007 získal cenu FPRESCI. Po desiatich rokoch sa tak vráti na Berlinale i herec Oldřich Kaiser, ktorý v oboch filmoch vytvoril jednu z hlavných úloh.Svetovú premiéru absolvuje Masaryk počas Berlinale (9. - 19. 2.), do širokej distribúcie vstúpi v slovenských kinách 23. marca.dodala Čahojová.