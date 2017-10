Finanční agenti nemajú NBS predkladať výpis z Obchodného registra

Eugen Jurzyca Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Finanční poradcovia a agenti by nemali Národnej banke Slovenska (NBS) predkladať výpis z Obchodného registra. Využívať má na to elektronické prostriedky. Navrhuje to opozičný poslanec Eugen Jurzyca (SaS). Pozmeňujúci návrh predložil na úvod druhého rokovacieho dňa 21. schôdze NR SR k novele zákona o finančnom sprostredkovaní.Pod pozmeňujúci návrh sa podpísali aj poslanci koaličnej SNS a Mosta-Híd.priblížil Jurzyca. Informácie má NBS využívať prostredníctvom elektronických prostriedkov priamo z relevantných informačných systémov, predovšetkým priamo z Obchodného registra, ktorý obsahuje celý rad relevantných informácií aj pre výkon dohľadu vo vzťahu k samostatným finančným agentom a finančným poradcom.Pozmeňujúci návrh podporil aj minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).podotkol v pléne Kažimír.Cieľom novely zákona je väčšia odborná spôsobilosť či transparentnejšie informovanie o odmenách. Do legislatívy sa zavádza najmä eurosmernica o distribúcii poistenia, ktorá nahradila smernicu o sprostredkovaní poistenia.priblížil v dôvodovej správe rezort financií. Taktiež sa zavádza elektronická evidencia osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávania, odbornú skúšku a odbornú skúšku s certifikátom. Zoznam týchto osôb vedie Národná banka Slovenska.Zmeny, ktoré prinesie novela, sa týkajú najmä nárokov na odbornú spôsobilosť, zavedenia podrobnejších pravidiel výkonu činnosti finančného sprostredkovania či osobitnej regulácie investičných produktov založených na poistení. Zaviesť sa má aj regulácia krížového predaja produktov, podrobnejšej úpravy cezhraničných služieb a sprísnenie udeľovania sankcií.Klienti by tak mali byť lepšie informovaní o odmenách finančných agentov, ako aj o tom, s ktorými finančnými inštitúciami spolupracujú.