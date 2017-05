Finger spinner dobýva svet. Mladí zisťujú, ako by si ním mohli ublížiť

Súčiastka pre motory

Základ finger snippetu tvorí obyčajné kovové ložisko, ktoré umožňuje rotovanie vonkajšieho plášťa s veľmi malým odporom. Vďaka tomu sa hračka vydrží točiť dlho a potichu, využíva odstredivú silu a dokáže zabaviť na celé minúty. Ložiská sa používajú v širokej palete prístrojov, napríklad aj v motoroch, v autách, na bicykoloch a všade inde, kde sa nachádzajú rotujúce časti.

V Číne ich teraz vyrábajú na milióny kusov a rozposielajú do celého sveta. Finger snipper je najnovšia hračka, ktorá dobýva svet a očakávame, že po úvodnom nadšení sa z pozornosti mladých vytratí rovnako rýchlo, ako to bolo s mobilnou hrou s pokémonmi.

Google Translate prekladá finger spinner ako prstokladač a ten sa vyrába vo veľkom množstve prevedení. Môže mať klasický tvar trojuholníka alebo znak Batmana, svietiť v tme alebo sa iba dlho a potichu točiť. Je to hračka, relaxačný nástroj, internetový trend populárny predovšetkým medzi mladými ľuďmi.

V úlohe relaxačného nástroja môže takýto spinner dokonca odstraňovať niektoré zlozvyky, napríklad trhanie alebo obhrýzanie nechtov, prípadne prehnané hranie sa s telefónom. Je to niečo také, ako keď dieťa dostane do rúk novú jednoduchú a pútavú hračku, vďaka ktorej zabudne na okolie alebo na to, že sa mu iná hračka pokazila.

Nie je to však iba o deťoch. Taký magazín Forbes označil finger spinner za „must-have office toy 2017“, teda za kancelársku hračku roka, ktorú musíte mať. Primeraným hraním sa s touto vecičkou totiž možno zvýšiť pozornosť, odbúrať zlozvyky a v konečnom dôsledku zlepšiť svoju pracovnú produktivu.

Odkiaľ sa tieto nové hračky vlastne vzali? Zaujímavé je, že vznikli ako vedľajší projekt spoločnosti, ktorá na internete zháňala peniaze na nový produkt, takzvaný Fidget cube. Táto čudná kocka s rôznymi tlačidlami sa stala taktiež populárnou, avšak popularity Fidget spinneru asi nedosiahne nikdy. Sila novej hračky je v jej jednoduchosti - stačí medzi palec a ukazovák uchopiť stred a prstami roztočiť vonkajší plášť.

Tí lepší vedia s finger spinnermi robiť rôzne triky, napríklad si rotujúce zotrvačníky prehadzovať medzi rukami, kreatívne ich prepájať s inými predmetmi a podobne. Nejde o žiadne úžasné kúsky, ale keď ľuďom pomáhajú relaxovať a nikomu to neškodí, asi je to v poriadku.

Nejaké tie ohrozenia plynúce z jednoduchosti finger spinnerov však, ako to už býva zvykom, predsa len existujú. Nie je to však o samotnej hračke, ako skôr o ľuďoch, ktorí sú jednoducho hlúpi a potrebujú sa zviditeľniť. Na internete sa objavujú videá najmä mladých ľudí, ktorí na rotujúce hračky pripevňujú žiletky a potom sa snažia roztočiť ich čo najviac tak, aby boli schopné poškodiť pokožku.

